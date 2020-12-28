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Asgari ücret zammı 2021 son durum... 2021 AGİ tablosu ve asgari ücret ne kadar? 2021 Asgari ücret zammı bugün belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2020 07:42 | Son Güncelleme

Son dakika 2021 asgari ücret açıklandı... Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2021 asgari ücret zammının açıklanacağı son toplantını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı. Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50, net 2.825,90 kuruş olarak belirlendi. Peki 2021 AGİ ne kadar belli oldu mu? İşte 2021 AGİ tablosu ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı gelişmeleri...

Son dakika 2021 asgari ücret açıklandı... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısı bitti. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı. Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak belirlendi. Vatandaşların merak ettiği "2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak? 2021 asgari ücret artışı ne kadar, 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? " sorularının cevabı geldi.

Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu! Asgari ücret net ne kadar oldu? İşte 2021 asgari ücret zammı!Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu! Asgari ücret net ne kadar oldu? İşte 2021 asgari ücret zammı!
2021 AGİ tablosu... 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri ne kadar?2021 AGİ tablosu... 2021 AGİ ne kadar oldu? Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışanların 2021 AGİ ücretleri ne kadar?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU SON TOPLANTI BUGÜN!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantıyı yaparak 2021 yılı asgari ücret zammını belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplantı sonrası 2021 yılı asgari ücretini açıkladı. Buna göre, 2021 asgari ücret brüt 3.577,50, net 2.825,90 kuruş olarak belirlendi.

Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

2021 AGİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞİŞTİ Mİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği 2021 yılında geçerli olan asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Açıklanan rakamları araştıran vatandaşlar asgari ücret değişti mi, AGİ arttı mı sorularına cevap arıyor. AGİ ise bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor.
2021 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara 268,31 TL olarak açıklandı. 2021 yılı AGİ tablosu, kimler ne kadar AGİ alıyor haberimizde...

Bu yıl enflasyon oranlarının açıklanması ve koronavirüs etkileriyle asgari ücretin ve AGİ'nin artacağı yönünde beklentiler oluşmasına neden oldu.
2020 yılının Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL verilmeye başlanacak. İşte 2021 asgari ücret net ve brüt rakamları!

AGİ ne kadar oldu? 2021 AGİ asgari ücrete dahil mi?

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ?

AGİ asgari ücrete dahil midir araştırmasını yapan ve asgari ücret tutarını ayrı olarak almayı düşünen vatandaşlar araştırma yapıyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) bekar bir işçiye net 268,319 TL olarak verilecek. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde AGİ tutarı da yer alıyor. AGİ, asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor...

AGİ ne kadar oldu? 2021 AGİ asgari ücrete dahil mi?

2021 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücretle birlikte hesaplanan AGİ, asgari ücretin içinde veriliyor. Asgari ücretten maaş alanlar AGİ ücretini ekstra ayrı olarak alamaz. Asgari ücret 2021 yılı brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücret geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 21,56 oranında artmış oldu...

AGİ ne kadar oldu? 2021 AGİ asgari ücrete dahil mi?

2021 YILI AGİ TABLOSU! KİM NE KADAR AGİ ÖDEMESİ ALACAK?

En çok merak edilen konuların başında gelen bekar, evli ya da çocuk sayısına göre AGİ'nin ne kadar olduğu konusu oldu. Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2021 AGİ tablosu aşağıdadır:

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL

2020 YILINDA AGİ NE KADARDI?

Bekar, evli ya da çocuk sayısına göre değişen 2020 AGİ tablosu aşağıdaki gibidir:

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına;

Mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için yüzde 7,5'i, Üçüncü çocuk için yüzde 10'u, diğer çocuklar için % 5'i, olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen yüzde 15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir.

AGİ’DEN KİMLER YARARLANAMAZ?

-Asgari geçim indiriminden, ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı yararlanamaz.

-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

-Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

-Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.

-Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

-Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.

-Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)

-Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk

-Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
2530 tl vatana mllete hayırlı olsun ülke zor durumdan geçerken asgeri üçret ile çalışan kişiler en çok oyu verdikleri için reis onlardan kemer sıkmalarımı isteyecek ve asgeri üçretliler reisin bir bildiği vardır allah razı olsun diyip hemen uyumaya devam edip 2023 de aynı gayret çapa ile oylarını verecek allahın izni ile ;)))
3 bin TL den aşşa gelmeyin. 3 bin TL yaparlarsa erken seçim var demek. 3bin olsa ne olacak bide orası var. Herşeye zam yapar verdiğini geri alır. Nasıl bir millet olduk. Kör sağır dilsiz hayret
zaten suan hersey bire bes zamlandi. mevcut durumda 4-5 bin arasina cikarmalari gerek cunku maasa zamla beraber yine hersey on katina cikcak
Varken vermeyen yokken verirmi.
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