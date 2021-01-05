İşsizlik maaşı artışı 2021... Kimler işsizlik maaşını zamlı alacak? İşsizlik maaşı alanlar zamlı alacak mı? 2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Son dakika işsizlik maaşı 2021'de ne kadar olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar kimler işsizlik maaşını zamlı alacak araştırıyor. Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısı sonrası Bakan Selçuk tarafından asgari ücret 2021'de ne kadar verilecek açıklandı. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Peki 2021 işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2021 işsizlik maaşı arttı mı? Kimler işsizlik maaşını zamlı alacak? Mevcut işsizlik maaşı alanların, işsizlik maaşı zamlı olacak mı?

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklamasının ardından bugün alınan kararla 2021 asgari ücret net rakamı belli oldu. Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi.

İşsizlik maaşının en alt rakamı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. En yüksek işsizlik maaşı ise brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.