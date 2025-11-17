İşsizlik maaşı ne kadar? Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi? İşte başvuruda bulunabilecekler...

İşsizlik sigortası kapsamındaki kişilere işsiz kalması halinde ödenen geçici destek tutarına işsizlik maaşı deniyor. Milyonlarca çalışan işsizlik maaşının ne kadar olduğunu, kaç ay alınabileceğini, işsizlik maaşının hangi durumlarda kesileceğini merak ediyor. İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmakta. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini (20 bin 804 TL) geçememekte.

Örneğin 60.000 TL brüt kazancı olan bir sigortalıya ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı damla vergisi kesintisi sonrası üst sınır olan 20.646,49 TL'yi geçemez.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

Ödeneğin süresi, yatırdığınız prim günlerine göre değişir. Son üç yılda ödediğiniz prim gün sayısı, bu haktan ne kadar süre faydalanabileceğinizi belirler. Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1.080 gün prim ödemişseniz ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirsiniz.

İSTİFA EDENLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Kendi isteği ile istifa eden çalışanlar işsizlik maaşı alamaz. Çünkü işsizlik maaşı ancak işten kendi isteği dışında çıkarılma halinde alınabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALIRKEN YURT DIŞINA ÇIKANLARIN İŞSİZLİK MAAŞI KESİLİR Mİ?

Kişilerin işsizlik maaşları aldıkları sırada yurt dışına çıkmış olmaları İŞKUR'un çalışmaya hazır bulunma şartı ile bağdaşmadığı için sigortalı işsizin yurt dışına çıktığı tarihten itibaren işsizlik maaşı alma hakkı durur.

EMEKLİLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Emekli olduktan sonra hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar, kendi istek ve iradeleri dışında işten çıkartılmış olsalar bile işsizlik maaşından yararlanamazlar.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDEN KESİLİR?

İşsizlik maaşı bazı şartlarda sonlandırılır. Bunlar şöyle sıralanıyor:

*Teklif edilen bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddetmek.

*İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilmek.

*Önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddetmek veya kabul etmesine karşın devam etmemek.

*Yapılan çağrıları zamanında cevaplamamak, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermemek.