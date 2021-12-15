İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 İşsizlik maaşı ödeneği hesaplama!

Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü toplantıyı 9 Aralık tarihinde yapmıştı. 4. toplantı için bir araya gelecek olan komisyonda, asgari ücretin kararlaştırılmasına kısa bir süre kaldı. Peki işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücret tespit komisyonu için geri sayım başladı. Belirlenecek zam oranıyla birlikte birçok ödenekte artış yaşanacak. Bilindiği gibi bu ücretten faydalanılabilmesi için çalışan vatandaşın iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması gibi koşulu ve buna benzer bazı şartlar bulunuyor.

İşsizlik maaşına yapılaca yeni zammın oranı henüz kesinleşmiş değil. Ancak yasaya göre; işsizlik ödeneği en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar veriliyor. Bu yıl için işsizlik ödeneği en düşük 1420 lira en yüksek 2539 lira uygulanmakta. Asgari ücretin yüzde 30 artacağı varsayımı ile en düşük tutar 1846 lira, tavan da 3692 liraya ulaşmış olacak. Bu durumda işsiz vatandaşların eline 10 aylık dönemde en düşük 18 bin 460 lira, en yüksek de 36 bin 920 lira geçmiş olacak.

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından netleşecek olan işsizlik maaşının yeni miktarına sayfamızda yer vereceğiz.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NE KADAR SÜRE ÇALIŞMAK GEREKLİ?

İşsizlik ödeneği alabilmek için, işten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekiyor.

