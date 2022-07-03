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İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret ek zammı sonrası güncel işsizlik maaşı ne kadar?

03.07.2022 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete gelen ek zam sonrası bir çok başka ödemede artış yaşandı. İşsizlik maaşında yaşanan değişim de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret ek zammı sonrası güncel işsizlik maaşı ne kadar? İşte merak edilenler...

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret ek zammı sonrası güncel işsizlik maaşı ne kadar?

Yeni asgari ücret zammı 1 Temmuz'da açıklanmıştı. Asgari ücret yüzde 30 ara zam ile beraber net 5 bin 500 lira olmuştu. Bilindiği üzere, işsizlik maaşları da asgari ücrete oranı ile birlikte değişim gösteriyor. Gelişmenin ardından işsizlik maaşının güncel oranı da sorgulanmaya başlandı. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu?

2022 TEMMUZ AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşı güncel oranı asgari ücret ek zammı sonrası sorgulanıyor. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödendiği bilinmekte. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin % 80’ini geçememekte. Güncellenen yeni asgari ücretle beraber işsizlik maaşı da belli oldu. İşsizlik maaşı artık en düşük 2561 TL, en yüksek de 5123 TL olarak ödenmiş olacak. Söz konusu ödemeden yüzde 0.00759 oranında da damga vergisi kesintisi yapılmakta.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alma şartları da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar ödemede faydalanabiliyor. Ödeme ile ilgili İŞKUR’un resmi internet sitesinde şunlar yer alıyor:

-Kişinin kendi istek ve kusuru haricinde işsiz kalması,

-Hizmet akdinin feshinden daha önceki son üç sene içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden daha önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

  • Yine hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamında başvurmuş olmak.
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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