FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret ek zammı sonrası işsizlik maaşı belli oldu mu, ne kadar olacak?

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret ek zammı sonrası işsizlik maaşı belli oldu mu, ne kadar olacak?

30.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizlik maaşının ne kadar olduğu ve değişmediği merak ediliyor. Asgari ücret ek zammı haberleri sonrası işsizlik maaşında da değişim yaşanması bekleniyor. Son olarak Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ek zam açıklanmasında bulunmuştu. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret ek zammı sonrası işsizlik maaşı belli oldu mu? İşte merak edilenler...

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret ek zammı sonrası işsizlik maaşı belli oldu mu, ne kadar olacak?

İşsizlik maaşı ödeneği vatandaşların sık sık sorguladığı konular arasında yer alıyor. Asgari ücret ek zammı sonrası işsizlik maaşının da değişmesi bekleniyor. Kişilerin bu ücretten faydalanılabilmesi için kişinin iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç sene içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekmekte. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu?

2022 TEMMUZ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021 yılıda işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 TL, orta kademede 1.688,91 TL, en yüksek miktar olarak ise 2 bin 840,28 TL'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Görüşmeler devam ederken, toplantıdan çıkan asgari ücret miktarına göre işsizlik maaşı da değişim gösterecek.

Asgari ücret zammı ve işsizlik maaşı oranı henüz açıklanmadı. Ancak yeni bilgiler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

2022 yılı başında en düşük işsizlik maaşı 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira olmuştu. İşsizlik maaşı hesaplama işlemi yapılırken sigortalı bir işçinin son dört aylık prime esas kazançları göz önüne alınıyor ve işsizlik maaşı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için belli şartları karşılamak gerekiyor. İşte işsizlik maaşı şartları:

-Bireyin kendi isteği dışında, başka herhangi bir kusuru olmadan işten ayrılmak zorunda kalması,
-Hizmet akdinin feshinden önce olan son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olması,
-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortam vasıtasıyla başvurmak,
-Hizmet akdinin sona ermesinden daha önce son 120 gün hizmet akdine tabi olmak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklamaAdana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama
Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Korkulan oldu! Bakan Koca duyurdu: Türkiye'de tespit edildi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Türkiye bu operasyonu konuşuyor!

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

Bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih netleşti

Asgari ücrete zamda kritik gün!

Asgari ücrete zamda kritik gün!

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Komisyon'da kabul edildi! En düşük emekli...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Bunu hep yapıyor! Üstünü çıkarttı, dergiyle göğüslerini örttü

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.