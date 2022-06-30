İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 Asgari ücret ek zammı sonrası işsizlik maaşı belli oldu mu, ne kadar olacak?

İşsizlik maaşı ödeneği vatandaşların sık sık sorguladığı konular arasında yer alıyor. Asgari ücret ek zammı sonrası işsizlik maaşının da değişmesi bekleniyor. Kişilerin bu ücretten faydalanılabilmesi için kişinin iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç sene içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş olması gerekmekte. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu?

2022 TEMMUZ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021 yılıda işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 TL, orta kademede 1.688,91 TL, en yüksek miktar olarak ise 2 bin 840,28 TL'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Görüşmeler devam ederken, toplantıdan çıkan asgari ücret miktarına göre işsizlik maaşı da değişim gösterecek.

Asgari ücret zammı ve işsizlik maaşı oranı henüz açıklanmadı. Ancak yeni bilgiler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

2022 yılı başında en düşük işsizlik maaşı 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira olmuştu. İşsizlik maaşı hesaplama işlemi yapılırken sigortalı bir işçinin son dört aylık prime esas kazançları göz önüne alınıyor ve işsizlik maaşı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşı alabilmek için belli şartları karşılamak gerekiyor. İşte işsizlik maaşı şartları:

-Bireyin kendi isteği dışında, başka herhangi bir kusuru olmadan işten ayrılmak zorunda kalması,

-Hizmet akdinin feshinden önce olan son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olması,

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortam vasıtasıyla başvurmak,

-Hizmet akdinin sona ermesinden daha önce son 120 gün hizmet akdine tabi olmak.



