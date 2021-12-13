İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 işsizlik maaşı hesaplaması...

2022'de SGK tarafından ödenecek olan birçok maaş ve ödeneğin miktarı asgari ücretin belli olması ile değişkenlik gösterecek. Asgari ücret zammı ile beraber en çok merak edilen ödemelerin başında işsizlik maaşı geliyor. İşsizlik maaşından faydalanan binlerce vatandaş, 2022'de maaşının ne kadar artacağını merak ediyor. İşsizlik maaşı sigortalı işsizlere, yasaya uygun koşulları sağlamaları durumunda işsiz oldukları dönem için ödenir.

2022 İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMASI

2022 işsizlik maaşı henüz belli olmadı. Binlerce vatandaşın faydalandığı işsizlik maaşı, asgari ücret görüşmelerinin sona ermesinin ardından ve asgari ücretin belli olmasının ardından hesaplanacak. Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 1 Aralık'ta, ikinci toplantı 7 Aralık'ta ve üçüncü toplantı 9 Aralık'ta gerçekleştirildi. Son toplantının 13 Aralık'ta veya 16 Aralık'ta gerçekleştirileceği öngörülüyor. Üçüncü toplantının tamamlanmasının ardından 2022'de SGK tarafından sağlanacak olan işsizlik maaşının ne kadar olacağı da netlik kazanacak.

2021'de işsizlik maaşı en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar olacak şekilde ödendi. Eğer 2022'de asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılırsa 2022 işsizlik maaşı en düşük bin 900 TL'ye ulaşır. En yüksek işsizlik maaşı ise 2022'de 3 bin 800 TL olur.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İşsizlik maaşı almak için işten çıkarılmadan önce son üç senede minimum 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekli. İşsizlik maaşından yararlanmak için kişinin kendi istek, kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin bitmesinden evvel son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR'a doğrudan veya online ortamda müracaat etmek gerekiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşsizlik maaşı almak için İŞKUR'a başvuru yapmak gerekir. Başvuru online ortamdan gerçekleştirilecekse 'www.iskur.gov.tr' adresine erişim sağlanmalı. Mücbir sebepler dışında 30 gün içinde başvuru yapılmazsa geciken süre toplam hak sahipliği süresinden düşer.



