İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 İşsizlik maaşına nasıl başvuru yapılır?

İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR birimine müracaat etmek gerekli. İşsizlik maaşı başvurusu için İŞKUR'a doğrudan gidebilir veya başvuruyu İŞKUR'un, 'www.iskur.gov.tr' adresinden yapabilirsiniz. İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşının en yüksek tutarı, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'i olabiliyor. İşsizlik maaşı 2021'de en düşük bin 420 TL, orta kademede bin 688 TL, en yüksek ise 2 bin 840 TL olarak ödendi. 2022'de ise en düşük işsizlik maaşı 2 bin 137 TL olurken orta kademe işsizlik maaşı 2 bin 541 TL, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 272 TL oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşsizlik maaşından yararlanmak için kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak işsizlik maaşı başvuru şartlarındandır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik ödeneğinin süresi hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilir.

