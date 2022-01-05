İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 işsizlik maaşları açıklandı!

Vatandaşların işten çıkarılmaları durumunda sığındıkları liman olan işsizlik maaşının yeni yılda ne kadar olacağı merak edilen konulardan biri. Mevzuata göre, en yüksek tutarlı işsizlik maaşı asgari ücretin en fazla %80’i kadar olabiliyor. 2021 yılında en düşük işsizlik maaşı 1.420,14 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 2.840,28 lira olmuştu. Asgari ücretle ilgili geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemelerden sonra işsizlik maaşları da artmış oldu.

2022 İŞSİZLİK MAAŞLARI

Asgari ücrette yapılan düzenlemeden sonra, 2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 2137 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 4272 lira oldu. İşsizlik maaşını alma süresi ise sigortalı çalışılan süreye göre değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, çalışanların işsizlik sigorta primlerini de ödemiş olmaları gerekiyor.600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik primlerini ödemiş kişiler 180 gün boyunca işsizlik maaşı alabiliyor. Bu sayı, 900 gün çalışıp prim ödeyenler için 240 güne, 1080 gün çalışıp sigorta ödeyenler için ise 300 güne çıkıyor.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için belirli şartları da sağlamak gerekiyor. Öncelikle kendi isteğiniz ve kusurunuz dışında işsiz kalmanız gerekiyor. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar işsizlik maaşından faydalanamıyor. Bunun yanında hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olma şartı bulunuyor. Diğer detaylar arasında ise işten çıkmadan önce 600 gün süre boyunca işsizlik sigortası primini ödemiş olmak ve işten çıktıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamdan başvurmak bulunuyor.

