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İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ile en düşük işsizlik maaşı ne kadar? Taban ve tavan tutarı belli oluyor!

22.12.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşsizlik maaşı, 2023 yılı için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklanması beklenen asgari ücret zammı ile belli olacak. İşsizlik maaşı bilindiği üzere sigortalı olarak çalışan kişimim son dört aylık prime esas kazancı baz alınarak hesaplanmaktadır. Asgari ücret 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları ise dolaylı olarak etkileyecek. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2023 asgari ücret ile en düşük işsizlik maaşı ne kadar? Taban ve tavan tutarı belli oluyor!

İşsizlik maaşı, için gözler son dakika asgari ücret açıklamasına çevrildi. Asgari ücret zammı ile beraber birçok kalemde değişiklik olacak. Bunlar dan biri de kıdem tazminatı. "İşsizlik maaşı ne kadar oldu?" sorusu yoğun şekilde internette araştırılıyor. İşsizlik maaşı hesaplama konusunda merak edilenler haberimizde...

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2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik maaşı, asgari ücret ile netleşecek.

Asgari ücret ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünü işaret ederek 'Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.' ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET İLE İŞSİZLİK MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM ARTACAK?

Asgari ücrette yüzde 30’luk bir artış olması halinde işsizlik maaşı en yüksek 6 bin 628 TL olarak ödenecek.

işsizlik maaşı 2023

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelirse işsizlik maaşı 7 bin 137 TL olacak.

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İşsizlik maaşı, asgari ücretre yüzde 50 artış olması halinde ise 7 bin 647 TL olarak ödenecek.

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2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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