İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Selçuk’tan işsizlik maaşı ödemeleri açıklaması!

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2020 sorusu vatandaşlar arasında yeniden sorulmaya başlandı. Ağustos ayına ilişkin işsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül 2020 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. Şimdi vatandaşlar tarafından eylül ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik maaşı 2020 eylül ayı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, işsizlik ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklama ile eylül ayına ilişki kısa çalışma ödeneği ile işsizlik maaşı ödemelerinin 5 Ekim’de yapılacağını belirtti. İşsizlik maaşı neden yatmadı diye merak eden vatandaşların bu tarih itibarıyla hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İşsizlik maaşı ne zaman yatar sorusunun yanıtının yanı sıra bazı vatandaşlar tarafından ödemelerin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemeler vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Bakan Selçuk; sistemde IBAN bilgisi olmayan vatandaşların ödemelerinin de PTT aracılığıyla yapılacağını belirtti.