İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Selçuk’tan işsizlik maaşı ödemeleri açıklaması!

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak 2020 sorusu vatandaşlar arasında yeniden sorulmaya başlandı. Ağustos ayına ilişkin işsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül 2020 tarihi itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. Şimdi vatandaşlar tarafından eylül ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar sorusunun yanıtı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik maaşı 2020 eylül ayı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, işsizlik ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklama ile eylül ayına ilişki kısa çalışma ödeneği ile işsizlik maaşı ödemelerinin 5 Ekim’de yapılacağını belirtti. İşsizlik maaşı neden yatmadı diye merak eden vatandaşların bu tarih itibarıyla hesaplarını kontrol etmesi gerekiyor.
İşsizlik maaşı ne zaman yatar sorusunun yanıtının yanı sıra bazı vatandaşlar tarafından ödemelerin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre, ödemeler vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Bakan Selçuk; sistemde IBAN bilgisi olmayan vatandaşların ödemelerinin de PTT aracılığıyla yapılacağını belirtti.
Bazı vatandaşlar tarafından güncel olarak işsizlik maaşı ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Brüt asgari ücret üstünden hesaplanan işsizlik maaşı 2020 yılı itibarıyla en düşük 1.177 TL, en yüksek de 2.354 TL şeklinde hesaplanıyor. İŞKUR tarafından sigortalı olan işsizlere yasalarda belirtilen şartları taşımaları durumunda, işsiz kaldıkları dönemde belirli süreyle ve belirli miktarda ödeme gerçekleştiriyor.
İŞKUR’a işsizlik maaşı için başvuruda bulunanların şartları taşımaları halinde ödeme alma hakları bulunuyor. Eylül işsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak eden vatandaşlar için netleştiğinden dolayı, şimdi işsizlik maaşı alma hakkı bulunan vatandaşlar, bu rakamların hesaplarına yatırılacağı günü beklemeye başladı.
Vatandaşlar arasında işsizlik maaşı ne zaman alınır ve hangi koşullarda alınır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. İşsizlik maaşı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların bazı şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlardan bir tanesi işçinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmasıdır. Bir diğer koşul ise hizmet akdinin sona ermesinden önce son 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olması.
Aynı zamanda hizmet akdinin feshi öncesindeki son üç sene içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması da gerekiyor. Bununla beraber hizmet akdinin feshini takip eden 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortam aracılığıyla başvuruda bulunulması bekleniyor.
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