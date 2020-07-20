İşsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ne zaman yatar?İşsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ne zaman yatar?

KOVID-19 pandemisi nedeniyle çalışma hayatında uzak kalmak zorunda olanların araştırdığı konuların başında işsizlik maaşı geliyor. Çalışma hayatı sürerken vatandaşların adına işsizlik sigortası ödemesi yapılması zorunludur. İşsizlik sigortası kapsamında çalışma verimi, istek, yetenek ve sağlık durumu yeterli olmasına rağmen işten çıkartılan kişilerin yaşadıkları gelir kaybını karşılamak adına devlet tarafından prim ödenir. Ödenen prim çerçevesinde kişilere işsizlik maaşı verilir. İşsizlik maaşı çalışma hayatına boyunca kişilerin adına ödenen işsizlik sigortası fonu üzerinden karşılanır.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar “işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?” sorusunu yöneltmeye başladı. İşsizlik maaşı alarak geçimini sağlayanlar söz konusu ödeneğine dair detayları araştırıyor. Peki işsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşının şartları nelerdir? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte işsizlik maaşına ilişkin tüm detaylar…

İşsizlik Maaşı Nedir? İşsizlik Maaşının Şartları Nelerdir?

İŞKUR tarafından belirlenen süre boyunca çalışma hayatını sürdüren ve adına SGK’ya prim ödemesi yapılanların işten çıkarılması durumunda işsizlik maaşı devreye girer. İşsizlik maaşı kişinin yeni bir iş bulmasına zaman tanımak ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak maddi desteği vermek amacını taşır. Bu sürede işsizlik maaşı alan kişinin İŞKUR sisteminde iş arayan kaydı oluşturulur ve kendisine özel bir danışman atanır. İşsizlik maaşından yararlanmak için geçerli olan koşullar İŞKUR aracılığıyla belirlenmiştir.