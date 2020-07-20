İşsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ne zaman yatar?İşsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İşsizlik maaşı ne zaman yatar?

KOVID-19 pandemisi nedeniyle çalışma hayatında uzak kalmak zorunda olanların araştırdığı konuların başında işsizlik maaşı geliyor. Çalışma hayatı sürerken vatandaşların adına işsizlik sigortası ödemesi yapılması zorunludur. İşsizlik sigortası kapsamında çalışma verimi, istek, yetenek ve sağlık durumu yeterli olmasına rağmen işten çıkartılan kişilerin yaşadıkları gelir kaybını karşılamak adına devlet tarafından prim ödenir. Ödenen prim çerçevesinde kişilere işsizlik maaşı verilir. İşsizlik maaşı çalışma hayatına boyunca kişilerin adına ödenen işsizlik sigortası fonu üzerinden karşılanır.
Kurban Bayramının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar “işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?” sorusunu yöneltmeye başladı. İşsizlik maaşı alarak geçimini sağlayanlar söz konusu ödeneğine dair detayları araştırıyor. Peki işsizlik maaşı nedir? İşsizlik maaşının şartları nelerdir? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? İşte işsizlik maaşına ilişkin tüm detaylar…
İŞKUR tarafından belirlenen süre boyunca çalışma hayatını sürdüren ve adına SGK’ya prim ödemesi yapılanların işten çıkarılması durumunda işsizlik maaşı devreye girer. İşsizlik maaşı kişinin yeni bir iş bulmasına zaman tanımak ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak maddi desteği vermek amacını taşır. Bu sürede işsizlik maaşı alan kişinin İŞKUR sisteminde iş arayan kaydı oluşturulur ve kendisine özel bir danışman atanır. İşsizlik maaşından yararlanmak için geçerli olan koşullar İŞKUR aracılığıyla belirlenmiştir.
İşsizlik maaşından yararlanmak için kişilerin hizmet akdinin feshedilmesinden sonraki 30 gün içinde resmi başvurunun yapılması gerekir. Resmi başvuru İŞKUR şubeleri, İŞKUR’un kurumsal web sitesi ve e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilir. Zorunlu sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurunun yapılmaması halinde geciktirilen süre işsizlik maaşı ödemesi için planlanan zamandan düşürülür.
e-Devlet kapısı sistemini kullanarak işsizlik maaşına başvuru yapılması için ilk adımda Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından desteklenen “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Başvurusu” sayfasına girilir. Açılan sayfa üzerinde bulunan “kimliğimi şimdi doğrula” sekmesine tıkladıktan sonra; e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sisteme giriş yapılır. Başvuru formunun doldurulmasının sonrasında ise talep İŞKUR sistemine kayıt edilir.
İşsizlik maaşı kapsamında verilen maddi yardımın yanında Genel Sağlık Sigortası Primleri ödenir, kişilerin yeni bir iş bulabilmesine destek olmak adına iş arayan kaydı oluşturulur ve meslek kurslarında eğitim alması sağlanır. İşsizlik maaşı ve beraberinde getirdiği imkanlardan yararlanmak için çalışanların işten ayrılmadan önceki son 3 yılda adına ödenen sigorta primleri etkili olur. Buna göre;
İşsizlik maaşının miktarını sigortalı olarak çalışan kişinin işten ayrılmadan önceki 4 aylık brüt maaş miktarı belirler. Günlük brüt maaş üzerinden hesaplanan işsizlik maaşının brüt asgari ücretin %80’inini geçmemesi şartı aranır. 2020 yılı içinde aylık işsizlik maaşı miktarları belirlenmiştir. Buna göre;
İşsizlik maaşı başvurularının sonuçlanmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden her ayın 5’inde ödemeler gerçekleştirilir. Ödeme tarihlerini değiştirme yetkisi yalnızca ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na verilmiştir. Hak sahipleri her ayın 5’inde işsizlik maaşlarını PTT şubelerinden alabilirler.
Okuyucu Yorumları 0 yorum