İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı?

Vatandaşlar işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yapmış olduğu açıklamanın sonrasında Mayıs ayında yapılması beklenen işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri gündeme geldi. Peki pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara verilen işsizlik ödeneği ne zaman yatacak?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Geçtiğimiz seneden bu yana devam eden koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşamakta olan vatandaşlara kısa çalışma ödeneği ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını kamuoyuna açıklamıştı.

31 Mart tarihinde son ödemesi yapılan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak biçimde uzatılmıştı. Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasıyla beraber son tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran tarihinde hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Ödemelerle ilgili bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağı, IBAN bilgileri ber almayan ya da hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılabileceği söylendi.

