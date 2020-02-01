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İstanbul 2-5 Eylül tarihlerinde 3 önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES), bu yıl CNR Food İstanbul Gıda Fuar kompleksinde 8’incisi düzenlenecek Helal ve Tayyip Ürünler Özel Etkinliği ile 12’incisi düzenlenecek Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı için çalışmalara başladıklarını açıkladı.Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES), bu yıl CNR Food İstanbul Gıda Fuar kompleksinde 8’incisi düzenlenecek Helal ve Tayyip Ürünler Özel Etkinliği ile 12’incisi düzenlenecek Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

İstanbul 2-5 Eylül tarihlerinde 3 önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES), bu yıl CNR Food İstanbul Gıda Fuar kompleksinde 8’incisi düzenlenecek Helal ve Tayyip Ürünler Özel Etkinliği ile 12’incisi düzenlenecek Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES), bu yıl CNR Food İstanbul Gıda Fuar kompleksinde 8’incisi düzenlenecek Helal ve Tayyip Ürünler Özel Etkinliği ile 12’incisi düzenlenecek Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Etkinliklerin 2-5 Eylül 2020 tarihleri arasında 7’inci Hall’de gerçekleştirileceğinin bilgisini veren dernek, İstanbul’da gerçekleştirilecek etkinlik için bütün dünyadaki şirket ve iş insanlarını İstanbul’a davet etti.

3.8 trilyon dolarlık helal pazardan payını artırmak için üretici, ihracatçı, satıcı, tüketici ve kamu kurumlarının ile el birliği, güç birliği, gönül birliği yaptıklarını belirten GİMDES Başkanı Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Bütün ümmet elele, gönül gönüle, omuz omuza olmak için 600 yıl İslam’a başkentlik yapmış İstanbul’da buluşuyoruz. Fuarda GİMDES’den ve GİMDES’in tanıdığı birçok ülkelerin sertifika kurumlarından helal sertifika almış helal ve tayyib gıda, helal ve tayyib kozmetik ürünleri üreten firmalar yer alacak. Bütün dünyadaki helal ürün talep eden firmaların satın almacıları ile biraya gelecekler.

Sağlıklı nesil için önce helal ve tayyib gıda diyoruz ve buna böyle inanıyoruz. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için 2010’da CNR ile birlikte başlattığımız uluslararası helal fuar konseptini dejenere eden nevzuhur bir fuar girişiminin ardından, 3 yıllık bir aradan sonra yine, CNR ile birlikte 8’inci Helal ve Tayyib Uluslararası etkinliğimizi 2-5 Eylül tarihlerinde CNR Food İstanbul Gıda Fuarı 7’nci Hall’de bütün dünya Müslümanlarının hizmetine açıyoruz." dedi
Alanlarında uzman 16 konuşmacı konferans verecek
Yapılan bilgilendirmede; aynı tarih içinde ve aynı mekânda 12’inci Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı da gerçekleştirilecek. Konferansa; Endonezya’dan, Malezya, ABD, Almanya, Güney Afrika, Filipinler, Cezayir, Tunus, Fransa, İngiltere, Türkiye’den alanlarında uzman 16 konuşmacı katılacak.

Fuar ve konferanslarda konuşulacak konular şöyle;
Müslüman ve gayrimüslim ülkelerde helal ve tayyib ürünlerin üretim ve ticaretinin problemleri ve yaygınlığı artıracak çözüm önerileri.
Tıp ve kozmetik sanayinde kullanılan ana hammaddelerin İslami yönden sorgulanması.
Helal kesim ile ilgili dünya Müslümanlarının mevcut durumları şoksuz ve elle kesim şartlarına geçişin hızlandırılması.
Transgenik ve genetiği değiştirilmiş katkıların İslam ve insan sağlığı açısından taşıdığı riskler.
İslami İlimler ışığında bilimsel ve mesleki eğitim seferberliğinin önemi.

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