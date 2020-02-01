İstanbul 2-5 Eylül tarihlerinde 3 önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES), bu yıl CNR Food İstanbul Gıda Fuar kompleksinde 8’incisi düzenlenecek Helal ve Tayyip Ürünler Özel Etkinliği ile 12’incisi düzenlenecek Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES), bu yıl CNR Food İstanbul Gıda Fuar kompleksinde 8’incisi düzenlenecek Helal ve Tayyip Ürünler Özel Etkinliği ile 12’incisi düzenlenecek Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Etkinliklerin 2-5 Eylül 2020 tarihleri arasında 7’inci Hall’de gerçekleştirileceğinin bilgisini veren dernek, İstanbul’da gerçekleştirilecek etkinlik için bütün dünyadaki şirket ve iş insanlarını İstanbul’a davet etti.

3.8 trilyon dolarlık helal pazardan payını artırmak için üretici, ihracatçı, satıcı, tüketici ve kamu kurumlarının ile el birliği, güç birliği, gönül birliği yaptıklarını belirten GİMDES Başkanı Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, "Bütün ümmet elele, gönül gönüle, omuz omuza olmak için 600 yıl İslam’a başkentlik yapmış İstanbul’da buluşuyoruz. Fuarda GİMDES’den ve GİMDES’in tanıdığı birçok ülkelerin sertifika kurumlarından helal sertifika almış helal ve tayyib gıda, helal ve tayyib kozmetik ürünleri üreten firmalar yer alacak. Bütün dünyadaki helal ürün talep eden firmaların satın almacıları ile biraya gelecekler.