İstanbul'a geri dönüş başladı! 2 bin 400'ün üzerinde sefer düzenlendi...

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yoğunluğu başladı.İstanbul'a dönen tatilciler nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk gözlemlenmeye başladı.

PASAPORT KONTROL NOKTALARI AÇIK TUTULDU

Havalimanı yetkilileri dönüş yoğunluğunda sorun yaşamaması için tedbirleri artırdı. Havalimanı görevlileri yolcuların bekleme sürelerini en aza indirebilmek için pasaport kontrol noktalarını açık tuttu. Bugün İstanbul Havalimanı’ndan bin 674 uçuş yapılması ve 259 bin 449 yolcunun kente dönmesi bekleniyor.800 uçuşun yapılması planlanan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise, 140 bin yolcunun geçiş yapması bekleniyor

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Bayram dönüşü nedeniyle kent girişinde ve ulaşım güzergâhlarında da zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, yetkililer vatandaşlara toplu taşıma kullanmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. İstanbul'daki hava trafiğinin akşam saatlerinde daha da artması bekleniyor. Yoğunluk nedeniyle hem havalimanı hem de karayolu ulaşımında dikkatli olunması ve havalimanına planlanan saatten erken gidilmesi öneriliyor.

DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır