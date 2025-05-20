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"İstanbul'a girişler engellenmeli, nüfus azaltılmalı" Milyonların ömrü trafikte geçiyor! Rakamlar ortaya çıktı: Yılda 105 saat...

İstanbulluların en büyük derdi kuşkusuz trafik çilesi. Öyle ki yaklaşık 100 bin kazanın kayıtlara geçtiği geçen yıl mega kentte vatandaşların trafikte 105 saat kaybettiği ortaya çıktı. Kazaların en çok gerçekleştiği zaman dilimi, ilçe ve gün de belirlendi. Çalışmayı yürüten Dr. Hüseyin Korkmaz, trafik sorunuyla ilgili "İnsanlar İstanbul'a gelmeye devam ettikçe çözülmez. İstanbul'a girişler engellenmeli, nüfus azaltılmalı" sözleriyle çarpıcı bir öneri sundu.

"İstanbul'a girişler engellenmeli, nüfus azaltılmalı" Milyonların ömrü trafikte geçiyor! Rakamlar ortaya çıktı: Yılda 105 saat...

Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini üzerine yapılan çalışmada dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Buna göre İstanbul'da 2024 yılında 97 bin 354 kaza kayıtlara geçti, yıllık kayıp zaman 105 saat olarak ölçüldü. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Korkmaz, trafik kazalarının daha çok işe gidiş ve işe dönüş saatleri olan sabah 05.00-08.30 ile akşam 18.00-21.00 arasında, ana arter denilen D-100, TEM Otoyolu ve sahil yollarında yaşandığını aktardı. Korkmaz'ın trafik, otopark sorunları için çözüm önerileri de gündem yaratacak cinsten...

İSTANBUL TRAFİK SIKIŞIKLIĞINDA AVRUPA BİRİNCİSİ

Uluslararası araştırma şirketlerinin sonuçlarına göre trafik sıkışıklık seviyesi yüzde 41 olarak ölçülen İstanbul, bu oranla sıkışıklık sıralamasında Avrupa'da birinci, dünya genelinde 35'inci sırada yer alıyor.

Trafik sıkışıklığının her geçen gün daha da arttığı megakentin bu sorununa akademisyenler çeşitli çalışmalar ve yapay zeka araştırmalarıyla çözüm üretmeyi hedefliyor.

105 SAAT TRAFİKTE HARCANDI

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Korkmaz'ın, doktora tezi olarak hazırladığı Veriye Dayalı Trafik Kaza Süresinin Yapay Zeka ile Tahmini'ne ilişkin çalışmasına göre 2024 yılında 97 bin 354 kazanın kayıtlara geçtiği şehirde yıllık kayıp zaman 105 saat olarak ölçüldü.

İstanbul'da 2013-2021 arasında 147 bin 626 kaza yaşanırken, bu kazaların 99 bin 512'sinin oluşturduğu trafik sıkışıklığı en fazla 30 dakika, 1751'inin ise en fazla 90 dakika sürdü.

İSTANBUL'DA EN ÇOK KAZA NEREDE OLDU?

Kentte en çok kaza 2018 ve 2021 yıllarında gerçekleşti, bu yıllar aralığında en çok kaza Zeytinburnu'nda oldu.

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KAZALAR EN ÇOK HANGİ GÜN GERÇEKLEŞTİ?

Kazalar, en çok İstanbul trafiğinin en sıkışık olduğu cuma günleri meydana geldi, bu kazalara en çok otomobiller karışırken, bunu motosiklet ve kamyonetler izledi, en çok 2 araçlı kaza yapıldı.

KAZALARIN EN ÇOK YAŞANDIĞI ZAMAN DİLİMLERİ HANGİLERİ?

Türkiye'de "akıllı ulaşım sistemleri" alanında doktora yapan ilk öğretim üyesi olduğunu belirten Korkmaz, çalışmasının sonuçlarını AA muhabirine değerlendirdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından aldıkları kaza verileriyle, kazaların trafikte ne kadar süre sıkışıklığa sebep olacağına dair tahmin modeli geliştirdiklerini kaydeden Korkmaz, "Verileri temizledikten sonra veri setinde yaklaşık 2 bin trafik kazası elde ettik. Trafik kazalarının daha çok işe gidiş ve işe dönüş saatleri dediğimiz sabah 05.00-08.30 ile akşam 18.00-21.00 arasında ana arter denilen D-100, TEM Otoyolu ve sahil yollarında yaşandığını tespit ettik." diye konuştu.

HIZ DÜŞÜK OLSA DA KAZALAR DAHA FAZLA... PEKİ NEDEN?

Korkmaz, yoğun trafik saatlerinde hız düşük olsa da kazaların daha fazla olmasının nedenine ilişkin, "Dalgınlık nedeniyle körlük oluşuyor. Biz de trafikteyiz, araç kullanıyoruz. Bir yerden sonra trafik hem sıkıcı bir hale geliyor hem de yorgunluk, stres, uyku oluşuyor. Dikkat dağılıyor, ani bir durma ya da kalkmada yeterli refleks gösteremiyorsun. Büyük kazalara sebebiyet vermiyor ama küçük kazalar yine de yaşanıyor. Zaten trafik ilerlemiyor, kazadan sonra durma noktasına geliyor." ifadelerini kullandı.

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"1 DAKİKALIK GECİKME BİLE İNSANLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Trafikte tek şeridin kapanmasının en az 10 dakika ek bekleme süresine sebep olduğunu kaydeden Korkmaz, "İstanbul'da motosiklet gibi küçük çaplı kazalar maksimum 20 ila 30 dakika sıkışıklığa sebep oluyor. Ancak 2 araç ve kamyonetlerin dahil olduğu bir kazaysa bu süre 1-1,5 saate ulaşabiliyor. İnsanlar sıkışıklık sebebiyle zaten sabırsız, gitmek istediği 10 kilometrelik bir yere 40 dakikada gittiği zaman katlanamıyor. 1 dakikalık bir trafik gecikmesi bile insanları olumsuz etkiliyor." dedi.

"İNSANLAR İSTANBUL'A GELMEYE DEVAM ETTİKÇE TRAFİK ÇÖZÜLMEZ"

Korkmaz, trafik sorununa ilişkin, "İstanbul'da trafik çözülür mü? İnsanlar İstanbul'a gelmeye devam ettikçe çözülmez. İstanbul'a girişler engellenmeli, nüfus azaltılmalı. Nüfus veya iş imkanları diğer bölgelere dağıtılmalı. Siz bir yol yapıyorsunuz, o kendi talebini çekiyor. Bugün yapacağınız 10 şeritli yol kısa süreli iyileştirmeye vesile oluyor ama 3-5 yıl sonra orası da artık kilit oluyor, kaldıramaz bir hale bürünüyor. Araç sayılarıyla ilgili bir düzenleme yapılmasının da önemli olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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KADIKÖY VE EMİNÖNÜ'YE ÜCRETLİ GİRİŞ: "UYGULAYABİLMENİZ İÇİN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI GÜÇLENDİRMENİZ LAZIM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gelecek yıllarda Kadıköy ve Eminönü'ne özel araçla girişlerin ücretli yapılması uygulamasını hayata geçirmeyi planladığını belirten Korkmaz, "Eminönü'ne giren araç sayısını düşürmek amacıyla ücretli bir sisteme geçmeyi öngörüyorlar. Ne kadar uygulanabileceğini yakın gelecekte görürüz. Bunları uygulayabilmeniz için toplu taşıma araçlarını güçlendirmeniz lazım. Vatandaşları araçlarıyla Eminönü'ne almazsanız bu insanlar toplu taşımayla gelecek. İnsanlar toplu taşımayı kullanamayacaksa yasak koymanın bir anlamı yok. Hepimiz toplu taşımayı kullanıyoruz. Metrobüse, metroya, tramvaya biniyoruz, yerel halkın dışında turistler de var. Çok kalabalık olduğu için trafiğin bir saati yok. Toplu taşımayı cazip kılabilirsek özel araçlarla seyahat biraz daha azalacaktır." diye konuştu.

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OTOPARK SORUNU: "BELKİ BURALARI KURTARAMAYIZ AMA..."

Korkmaz, İstanbul'daki otopark sorununa ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ara yollarda hız yapamıyorsunuz ama çok dar sokaklar var. Çift taraflı park edilmiş araçlar hareket kabiliyetinizi kısıtlıyor. İstanbul artık oturmuş, yıllar içinde araç sayısı, bina yapıları, şehir planlaması çarpık da olsa bir şekilde güneye öbeklenmiş. Belki buraları kurtaramayız ama yeni havalimanı ile birlikte şehrin kuzeye doğru genişlemesi öngörülüyor. Bağcılar'a, Küçükçekmece'ye girseniz sokaklardan çıkamıyorsunuz. Cadde dediğimiz yerlere bile sağlı sollu park ediliyor, bu belki gelecekte yeni bir yapılaşmayı gerektirecek." (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul trafik Tem otoyolu otopark D-100 Karayolu trafik kazaları
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ben ençok tuzu kuru olduğu halde bu şehirde yaşamaya inat edenlere şaşırıyorum. İstanbul dan başka yerde yaşayamam klişesi.Yaşayın o zaman nasıl yaşamaksa bu.
Anadolu Yakası'nda çalışıp Avrupa Yakası'nda oturanlara ve tersi aynı şekilde diğer ya da doktorup Avrupa Yakası'nda çalışanlara evlerine iş yerinin oraya taşıması kaydı ile destek verilmeli su doğalgaz ve elektrik konusunda bir yıl boyunca belki bu kadar insan sabah akşam o kadar bir yaka ya gitmez
birileri cebini cukkalayacak bld ler nemalanacak diye herşeyi sanayi avm istanbul a dikersen şimdi sürünürsün
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