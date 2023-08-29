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İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol geliyor: Orta Anadolu Otoyolu! 3 şeritli ve 276 km olacak! Hız limiti...

29.08.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol projesi için harekete geçildi. Artan trafik yoğunluğuna çözüm olarak hazırlanan proje ile daha güvenli, daha konforlu, daha akıllı ve daha hızlı bir yolculuk imkânının sunulması planlanıyor. Toplam 276 km uzunluğunda ve gidiş geliş 3’er şerit olacağı öğrenilen yeni otoyolda 'hız limiti' detayı dikkat çekerken isminin de 'Orta Anadolu Otoyolu' olacağı öğrenildi.

İstanbul-Ankara arasına yeni otoyol geliyor: Orta Anadolu Otoyolu! 3 şeritli ve 276 km olacak! Hız limiti...

Türkiye'nin en çok kullanılan güzergahlarından olan Ankara-İstanbul arasında trafiği rahatlatmak isteyen hükümet, yeni bir otoyol projesini gündemine aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara ve İstanbul arasındaki güzergahta 'Orta Anadolu Otoyolu' projesi üzerinde çalışmalara başladı. Yeni otoyolun Akyazı ile Ankara arasında yapılması bekleniyor. Akyazı’dan başlayacak yol Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş’tan geçerek Ankara’ya ulaşacak. Türkiye’nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayan koridorda önemli rol üstlenen Kuzey Marmara Otoyolu, “Orta Anadolu Otoyolu” ile direkt Niğde Otoyolu’na bağlanacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTACAK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; yaklaşık 3 yıl önce açılan ve hem Marmara’nın hem de tüm Avrasya bölgesinin ulaşımı ve ticaretinde hayati rol oynayan Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde, araçlar şehir içi trafiğe girmeden transit geçiş sağlayabiliyor. Ankara-Akyazı arasına yapılacak yeni otoyol da trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak.

3’ER ŞERİTLİ VE TOPLAM 276 KM

Yapılması planlanan otoyolun yaklaşık 225 km’si anayol, 51 km’si bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 km uzunluğunda olması öngörülüyor. 1 milyar Avro’ya mal edilecek otoyolun, gidiş geliş 3’er şerit olması planlanıyor.

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ALTERNATİF OLACAK

Daha önceki projelerde olduğu gibi bu projede de depreme karşı dayanıklılığı sağlayan en modern mühendislik kullanılacak. Zamanın ve konforun değerini yeniden belirleyecek Ankara-Akyazı Otoyolu, deprem gibi afet ve acil durumlar için ikinci alternatif olacak.

ARTAN HIZ LİMİTLERİNE GÖRE TASARLANACAK

Düşük rakımdan geçtiği için yol özellikle kış aylarında karla mücadele açısından avantaj sağlayacak. Artan hız limitlerine göre tasarlanacak Ankara-Akyazı Otoyolu, günümüzün ihtiyaçlarını da karşılayacak potansiyelde olacak. Söz konusu otoyol daha güvenli, daha konforlu, daha akıllı ve daha hızlı bir yolculuk imkânı sunacak.

Yeni otoyolun ticaret yollarına da yeni bir alternatif getirmesi beklenirken, İstanbul’dan Anadolu illerine gidiş dönüşte uzun araç kuyruklarının da önüne geçilecek.

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Ankara İstanbul otoyol

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