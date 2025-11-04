FİNANS

İstanbul, Ankara, İzmir’e özel asgari ücret formülü! Ekonomist Bayram'dan çarpıcı çıkış: 2026 asgari ücret zammı oranını da verdi

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşların asgari ücreti Anadolu'daki şehirlerde yaşayanlardan daha fazla alması fikri son dönemde çokça konuşulan konulardan biri peki bu hayata geçer mi? 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram katıldığı yayında hem asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili konuştu hem de İstanbullular için asgari ücret tazminatının gündeme gelebileceğini belirtti. İşte asgari ücrette son durum!

Ekonomist Muhammet Bayram’dan büyükşehirlerde yaşayanlar için asgari ücret önerisi! Kasım ayına geldiğimiz bu günlerde vatandaşın birinci gündeminde ekonomi ve asgari ücret var, 2026 asgari ücret ne kadar olacak? CNN Türk ekranlarında muhabir Kübra Aydın'ın sorularını yanıtlayan Muhammet Bayram asgari ücret için düşünülen zam oranının açıkladı! İşte detaylar…

1 Aralık’ta bir araya gelecek asgari ücret tespit komisyonu öncesinde asgari ücretle ilgili kulis bilgileri de dikkatle takip ediliyor. Bilindiği gibi hem geçen yıl hem de bu yıl asgari ücrete bir ara zam yapılmadı. Enflasyonun düşürülmesinin ana amaç olduğu ekonomi düzeninde Mehmet Şimşek’in asgari ücretle ilgili tasarrufu ne olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayanları yakından ilgilendiren öneri ise gündem olacak cinsten…

İşte ekonomist Muhammet Bayram’ın asgari ücretle ilgili yorumları:

“Türk-İş ve Hak-İş asgari ücret toplantılarına katılmama kararı almıştı. Asgari ücreti devlet ve işveren tarafı belirliyor. Bu görüşmeler bu sene biraz telaşlı olacak. Hedeflenen enflasyon mu olacak gerçekleşen enflasyon mu olacak? 1 Aralık itibarıyla resmi olarak bu görüşmeler başlayacak. Aralık'ın son gününe kadar karar verilmek zorunda.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ORAN VERDİ: “YÜZDE 20 İLE YÜZDE 30 ARASINDA OLACAK”

10 aylık gerçekleşen enflasyon farkımız %28.63, buna Kasım ve Aralık da eklendiğinde bu oran %31 veya %32 olacak.

Yıl sonu hedeflenen enflasyon da %19, burada olay netleşecek. Benim kuvvetli tahminim %20 ile %30 arasında bir oran olacak.

%20 ve %25 olabilir ama yüksek enflasyonlu ortamda oran %30'u bulabilir diye düşünüyorum.

Kira yenileme oranı bile yüzde 37'lerde. Sadece oransal zamlar değil vergi dilimleri de çok önemli.

Vergi dilimi sorununun çözülmesi lazım, gerekirse %25 sabit alınsın. Asgari ücretteki sigorta primi devam ediyor.

İşverenler zor ayakta kalıyoruz diyebilir. Temmuz’da asgari ücrete zam yapılmadı ama enflasyon devam etti.

BÜYÜKŞEHİRLERE ASGARİ ÜCRET TAZMİNATI ÖNERİSİ

Büyükşehir tazminatı farkı... İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayanların diğer şehirlerle alım güçleri aynı değil. Büyükşehirlerde maaş aldığınız gün bitiyor. Büyükşehirlerde ya başka bir asgari ücret belirlensin ya da bir tazminat belirlensin. Örneğin, İstanbul'da asgari ücretle çalışana 5 bin TL tazminat belirlenebilir. Çünkü maaşa büyükşehir farkı yapmak geçtiğimiz senelerde anayasaya aykırı diyerek reddedilmiş.”

