İstanbul Boğazı'ndaki lüks villalar, restoran, gece kulübü ve otellere 'rüşvetle ruhsat' soruşturması! İBB operasyonuna dahil edildiler

İstanbul Boğazı'nın iki yakasında bulunan onlarca milyon değerinde villalar, sosyetik mekanlar, restoran ve gece kulüpleri, lüks otellerle ilgili rüşvetle ruhsat' soruşturması başlatılırken; İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına dahil edilen olayda yeni detaylara ortaya çıktı.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ŞİRKET VE MARKALARI

Habertürk'te yer alan habere göre; savcılığın soruşturmaya dahil ettiği bu işletmelerin çoğu, Türkiye'nin önemli şirket ve markalarının altında hizmet veriyor. İBB yolsuzluk soruşturmasına karışan bu mekanlarla ilgili ciddi iddialar var. İddiaların tümü mekanlara ait ruhsatların rüşvet verilerek usulsüzlük yapılarak alındığı iddiasını içeriyor.

RÜŞVETLE Mİ RUHSAT VERİLDİ?

Başka bir deyişle savcılık bu mekanlara nasıl ruhsat verildiğini araştırıyor. Savcılık bu işletmelere ruhsat veren ve bu süreçlerde yer alan tüm kurumlara yazı yazıp, dosyalarını istedi. Savcılık yazısında, “bu mekanlara işletme ruhsatı nasıl verildi?”, “imar durumuna aykırı herhangi bir usülsüzlük var mı?” “Kaçak yapılaşmaya izin verildiğini gösteren bir tespitte bulundunuz mu?” Diye sordu.

Savcılık ilgili kurumlara yazdığı yazıda 11 işletmenin adını sıraladı ve bu işletmelerle ilgili tüm dosyanın kendilerine gönderilmesini istedi. Adı geçen 11 Mekan arasında sadece restoran ve eğlence mekanları yok. Her biri yüzlerce milyon değerindeki oteller yalılar ve halen devam eden devasa projeler de var.

ÜNLÜ MARKA VE ŞİRKETLERİN MEKANLARI SORUŞTURMA KISKACINDA

HABERTÜRK’ün ulaştığı bilgilere göre Boğaz’ın ünlü markalarını zorlu bir soruşturma süreci bekliyor. Savcılık ilgili kurumlardan gelecek yazılara göre , soruşturmaya yön verecek.

İBB de Yolsuzluk Soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında ünlü mekanlara verilen ruhsatları mercek altına almış ve rüşvet karşılığı ruhsat alındığına dair ifadelere ulaşmıştı. O ifadelerden biri de boğazdaki ünlü bir Rus işadamının Vaniköy’deki villasında tadilat ruhsatı karşılığı 10 milyon dolar rüşvet alındığı iddiasıydı.

Soruşturmada adı geçen 11 otel restoran ve yalı dahil işletmelerle ilgili soruşturmanın sonucu merakla bekleniyor.