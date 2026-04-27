İstanbul boğazının lüks oteli konkordato talep etti!

Geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunan ve mahkeme tarafından Kasım 2025’te reddedilen sürecin ardından, Les Ottomans oteli için yeniden konkordato başvurusu yapıldı.

İş insanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investments SA bünyesindeki, Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA’ya ait otel için başlatılan yeni süreçle birlikte hukuki koruma talebi tekrar gündeme geldi.

OTELDE HİZMET DURDURULDU!

İlgili evraklar tamamlandıktan sonra şirketin konkordato talebinin karşılanıp karşılanmayacağına karar verilecek. Bunun için de mahkeme 11 Haziran 2026'da saat 14:35'te toplanacak.

Otelin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, konaklama, SPA ve restoran hizmetleri geçici olarak durdurulmuş durumda. Tesisin davet ve organizasyon hizmetlerinin ise devam ettiği ifade ediliyor.

