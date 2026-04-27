İstanbul boğazının lüks oteli konkordato talep etti!

İstanbul boğazının prestijli ve lüks otellerinden Les Ottomans Oteli'nin sahipleri yeniden konkordato talebinde bulundu. İlgili evraklar tamamlandıktan sonra şirketin konkordato talebinin karşılanıp karşılanmayacağına karar verilecek.

Geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunan ve mahkeme tarafından Kasım 2025’te reddedilen sürecin ardından, Les Ottomans oteli için yeniden konkordato başvurusu yapıldı.

İş insanı Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Unit Investments SA bünyesindeki, Lüksemburg merkezli Universal Luxembourg Group SA’ya ait otel için başlatılan yeni süreçle birlikte hukuki koruma talebi tekrar gündeme geldi.

OTELDE HİZMET DURDURULDU!

İlgili evraklar tamamlandıktan sonra şirketin konkordato talebinin karşılanıp karşılanmayacağına karar verilecek. Bunun için de mahkeme 11 Haziran 2026'da saat 14:35'te toplanacak.

Otelin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, konaklama, SPA ve restoran hizmetleri geçici olarak durdurulmuş durumda. Tesisin davet ve organizasyon hizmetlerinin ise devam ettiği ifade ediliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Boğazı Konkordato boğaz
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

