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İstanbul'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı! Bu kez kurban özel banka... Vurgun 'yemek randevusunda' ortaya çıktı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
27.03.2025 16:24
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İstanbul'da yaşanan bir dolandırıcılık olayı herkesi şoke etti. Bir şahıs, kendisini BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) Başkanı olarak tanıttı ve 'yardım kampanyası' düzenleyeceklerini söyledi.. Şahıs bu yöntemle özel bir bankayı 376 bin lira dolandırdı. Dolandırıcılık olayı ise yemek randevusu ile ortaya çıktı. İşte akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayının detayları...

İstanbul'da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı! Bu kez kurban özel banka... Vurgun 'yemek randevusunda' ortaya çıktı

Olay, geçen kasım ayında yaşandı. Özel bir bankanın sabit hattı arandı. Arayan şahıs kendisini BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu olarak tanıttı. Telefonu açan sekreter ise bunun üzerine telefonu yönetim kurulu başkanına A.K.'ye bağladı.

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'YARDIM KAMPANYASI' YALANIYLA DOLANDIRDILAR

Kavcıoğlu olarak kendisini tanıtan şahıs, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka adına 376 bin lira ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Ödeme detaylarını görüşmek için banka genel müdür yardımcısının kendisi ile iletişime geçeceğini de ekledi.

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KAVCIOĞLU'NUN YEĞENİ OLARAK KENDİNİ TANITIP 376 BİN LİRA ALDILAR

Sabah'ın haberine göre kısa bir süre sonra kendini BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı ile görüştürüldü. 376 bin liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.

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6 OCAK TARİHİNE YEMEK RANDEVUSU VERDİ

Paranın gönderilmesinin ardından yönetim kurulu başkanı A.K. ile görüşen ve Şahap Kavcıoğlu olarak bilinen kişi, A.K.'ye 6 ocak tarihine yemek randevusu da verdi. Yemek günü geldiğinde banka, randevunun teyidi için BDDK ile görüşme yaptı.

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DOLANDIRICILIK OLAYI BU ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKTI!

Bu gelişme ise vurgunu ortaya çıkardı. BDKK yetkilileri böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst düzey yetkilileri ve BDDK şikayetçi oldu.

'ÇORAP' İŞİNDEN PARA ALDIKLARINI İLERİ SÜRDÜ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında telefon numaraları sorgulandı. Yabancı şahıslar adına kayıtlı 'patates hat' çıktı. IBAN sahibi Aykut D.'nin(26) ise bankadan yüklü miktarda para çektiği tespit edildi. SGK kayıtlarına bakıldığında Aykut D.'nin dikiş yapma işiyle uğraştığı belirlendi. Şüpheli adam ifadesinde, Yasin B.(19) adlı kişinin kendisine para geleceğini, IBAN'ı olmadığı için hesabını kullandırdığını ve parayı çekip kendisine verdiğini söyledi. Yasin B. ise Ümit D.(22) isimli kişinin kendisini arayarak ağabeyi Aykut D.'den iş için gelen parayı almasını söylediğini ve poşet içinde para alarak Ümit D.'ye teslim ettiğini belirtti. Bildiği kadarıyla çorap işinden bir para aldıklarını ileri sürdü. 3 şüpheli de tutuklandı.

10'AR YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, suçta kullanılan banka hesabı üzerinde, hesap sahibinden bir başkası tarafından tasarrufta bulunuluyor olmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını ve sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti. Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde bankayı arayıp kendilerini BDDK başkanı olarak tanıtarak menfaat temin ettiklerini kaydetti. Dolandırıcılık suçunu işlediklerini kaydetti. "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapislerini talep etti.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık banka bddk
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