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İstanbul’da AVM’lerin geç açılması tavsiyesi

25.01.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul'da bulunan AVM'lerin 13.00'ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunduklarını duyurdu.

İstanbul’da AVM’lerin geç açılması tavsiyesi

İstanbul’da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, AVM’lerin açılış saati ile ilgili İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul Valiliği’nin kararını dikkate alarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Birleşik Markalar Derneği Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır." (AA)

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İstanbul
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