İstanbul'da AVM önünde 'altın' hareketliliği: Tam 70 kilo! Başsavcılık hemen devreye girdi

Sarıyer'de bir alışveriş merkezi önünde polis ekiplerince durdurulan bir şüphelinin üzerinden 70 kilo altın çıktı. Konuya ilişkin yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

TAKSİYLE SEYİR HALİNDEYDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimatlar çerçevesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde Azerbaycan uyruklu M.G.Ş. isimli şüpheli taksiyle seyir halindeyken durduruldu.

70 KİLO ALTIN BULUNDU

Durdurulan şüpheli M.G.Ş. üzerinde yapılan arama sonucu 70 kilo altın bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin M.G.Ş.'nin söz konusu ürünlerin kendisine ait olduğunu, ayrıca ekiplere diplomat olduğunu söylediği öğrenildi.

Konuya ilişkin yasal işlemlerin de sürdüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından olayla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Sarıyer ilçesi Vadi İstanbul önünde durdurulan bir şahıstan yapılan önleme arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde:70 kilo altın bulunduğu tespit edilmiş, ürünlerin kendisine ait olduğunu beyan eden şahsın Azerbaycan ülkesi vatandaşı M.G. Ş. olduğu anlaşılmış ayrıca şahsın görevlilerimize diplomat olduğunu beyan etmiştir. Konu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerekli yasal işlemler devam etmektedir."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır