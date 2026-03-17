İstanbul'da bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak!

İBB, bayram için hazırlıklarını tamamladı. 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatilinin rahat ve güvenli geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

GEREKLİ DURUMLARDA EK SEFER KONULACAK

İETT, Ramazan Bayramı’nda tüm otobüs – metrobüs, nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar ilçesindeki elektrikli araç seferlerinde tam kapasite ile hizmet verecek. Olası ihtiyaç durumlarında da ek seferler ile İstanbulluların hizmetinde olacak.

BUSFORUS SEFERLERİNE DEVAM EDECEK

Ayrıca, iki kıtayı bir yolculukta birleştiren BUSFORUS da bayram süresince, İstanbul’u masalsı bir yolculukla keşfetmek isteyenler için sabah 10.00 ve akşam 17.00 arasında seferlerini gerçekleştirmeye devam edecek.

ZABITA GÖREV BAŞINDA

Hazırlıklara ilişkin İBB'den edinilen bilgiye göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de bayram tatili boyunca 7/24 görevlerinin başında hizmete devam edecek.

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Arife günü dâhil olmak üzere Ramazan Bayramı boyunca hizmet verecek. Avrupa Yakası’nda Edirnekapı, Güzeltepe ve Esenyurt; Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar ve Kartal birimleri, toplam beş ekip ve beş araçla sahada vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak.
TEMİZLİK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ramazan Bayramı öncesinde 44 tarihî caminin bakım ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Ekipler, bayram süresince de sahada olmaya devam edecek. Ayrıca İBB ekipleri, bayram ziyareti öncesinde mezarlık ve cami çevrelerinde yıkama ve temizlik hizmetlerini de yürütüyor.

Asya yakasında 47 mezarlık ve 46 cami çevresi, Avrupa yakasında ise 52 mezarlık ve 34 cami çevresinde yıkama ve süpürme faaliyetleri yapılıyor.
ÇORBA İKRAMI YAPILACAK

İBB İşletmeler Müdürlüğü, 3 mobil araç ve 6 personeli ile Eminönü yeni Camii, Eyüp Sultan Camii, Ayasofya-i Kebîr Câmii sabah namazı sonrası çorba ve sandviç ikram edecek. Aynı zamanda Edirnekapı Şehitliği’nde 1 mobil aracı ve 2 personeli ile gün boyu çorba ve sandviç ikramı olacak.

