FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul’da bugün bu minibüste kadınlara ulaşım ücretsiz

İstanbul’da bugün bu minibüste kadınlara ulaşım ücretsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

İstanbul’da 10 yıldır minibüs ile taşımacılık yapan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel olarak bugün aracına binen her kadını karanfiller ile karşılayarak, ücret almıyor. Öte yandan Çiçek, aracının dört bir tarafına astığı çeşitli konulardaki pankartlar ile de sosyal farkındalık projelerine destek veriyor.

İstanbul’da bugün bu minibüste kadınlara ulaşım ücretsiz

Mehmet Şirin Çiçek, Bakırköy-Zeytinburnu hattında ‘İyilik Minibüsü’ adını verdiği minibüsü ile 10 yıldır direksiyon sallıyor. Ancak onu diğer çalışma arkadaşlarından ayıran anlamlı bir özelliği var. O da minibüsünün her boş noktasına astığı anlamlı mesajlar. Minibüste kadın haklarından, çocuk istismarına, çevre temizliğinden hayvan haklarına onlarca konuda afiş yer alıyor. 10 yıldır İstanbul’da şoförlük yaptığını söyleyen Çiçek, dört yıldır minibüsüne farkındalık oluşturan afişler asarak dikkat çekiyor. Aracına binen her vatandaştan olumlu tepkiler aldığını söyleyen Çiçek, 1 kişinin bile minibüsten gülümseyerek inmesinin kendisini mutlu ettiğini söylüyor.

Öte yandan Çiçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara özel bir dizi karar aldı. Çiçek, minibüse binen kadınları karanfil ile karşılıyor. Karanfil ile karşılanan kadınlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Çiçek’in kadınlardan bugüne özel olarak ücret tarifesi almaması kadın yolcular tarafından çok takdir edildi. Ayrıca minibüsünde 1 TL’ye sattığı sularla her gün 100’den fazla sokak hayvanına mama ve su aldığını ifade eden Çiçek, hem kendi kazancının bir bölümüyle hem de sudan kazandığı paralarla iki çocuğun da eğitim masraflarını karşılıyor.

"SOMURTARAK BU ARABAYA BİNDİKLERİ ZAMAN GÜLEREK İNİYORLAR"

Kadınların minibüsünde her zaman özel olduğunu vurgulayan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, “Ben 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir farklılık oluşturmaya çalışıyorum. Bugün kadın yolcularımızdan ücret almayacağım. Onları karanfillerle karşılıyorum. Kadınlarımız bu araçta her zaman özel. Kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun. Yalnızca 8 Mart’ta hatırlanmasınlar. Bütün günler kadınlarımızın için özel olsun. Kendi küçük dünyamda böyle bir sosyal farkındalık oluşturdum. Somurtarak bu arabaya bindikleri zaman gülerek iniyorlar. Biraz duyarlılıkları artıyor. Hayvanlara, çocuklara, kadınlara duyarlılıkları artıyor. Kadın cinayetleri yaşanıyor, çocuk istismarları oluyor. Ben de yaşanan bu olumsuz olaylara duyarsız kalmak istemedim. En azından minibüs şoförlüğü yaptığım süre zarfında yüzlerce insana mesaj vermek istiyorum. Özgecan’lar ölmesin. Ceren Özdemir’ler ölmesin. Kızlarımız, çocuklarımız, annelerimiz korkarak eve gitmesin” dedi.

"FARKINDALIK HİSSEDİYORSUNUZ VE EN ÖNEMLİSİ ÖZEL HİSSEDİYORSUNUZ"

Annesinin ameliyatına giderken minibüste çiçekle karşılanınca moralinin düzeldiğini belirten Buket Doğan ise, “Güzel, hoş bir karşılama oldu. Bir farkındalık hissediyorsunuz ve en önemlisi özel hissediyorsunuz. Çok hoşuma gitti çok da şaşırdım. Annem ameliyat oluyor şuanda onu ziyarete gidiyordum. Moral oldu böyle bir karşılama ile keyif verdi” ifadelerini kullandı.

"ÜCRETSİZ OLMASINA ÇOK ŞAŞIRDIK"

Minibüsteki karşılaşma ile çok mutlu olduğunu ifade eden Sinem Şahin de “Çok güzel bir duygu çok güzel olmuş. Biz görünce çok şaşırdık. Ücretsiz olmasına çok şaşırdık. Çok mutlu olduk” diye konuştu.

İyilik minibüsünde yolculuk yapan Mustafa Bozdemir ise, bu uygulamanın çok hoşuma gittiğini ve duygulandığını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybettiİranlı vekil Fatma Rehber koronavirüsten hayatını kaybetti
Oto lastiğine kadın eli değdiOto lastiğine kadın eli değdi
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
minibüs, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü,

En Çok Okunan Haberler

Ekipler Rojin için harekete geçti

Ekipler Rojin için harekete geçti

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Koronavirüs bir ülkenin kalbini vurdu

Koronavirüs bir ülkenin kalbini vurdu

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Kamu borcu 90 milyar doları aştı

Kamu borcu 90 milyar doları aştı

Mahkemeden 'ucuz ekmek' kararı

Mahkemeden 'ucuz ekmek' kararı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'den Avrupa'ya ihraç ediliyor! 'Tereciye tere satıyoruz'

Denizli'den Avrupa'ya ihraç ediliyor! 'Tereciye tere satıyoruz'

KOSGEB desteğiyle çocukluk hayaline kavuştu

KOSGEB desteğiyle çocukluk hayaline kavuştu

Oto lastiğine kadın eli değdi

Oto lastiğine kadın eli değdi

Kadın vatmanlar! Tramvaylar onlara emanet

Kadın vatmanlar! Tramvaylar onlara emanet

Koronavirüs İtalya'nın ekonomisini vurdu

Koronavirüs bir ülkenin kalbini vurdu

Mahkemeden 'ucuz ekmek' kararı

Mahkemeden 'ucuz ekmek' kararı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.