İstanbul'da damacana suya yüzde 25 zam

İstanbul’da 19 litrelik damacana suya ikinci kez zam geldi.Geçtiğimiz ağustos ayında 14-15 TL’den satılan damaca su, yaz aylarından itibaren gelen ikinci zamla birlikte ortalama 23 liraya kadar çıktı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, zammın en büyük nedeni olarak artan nakliye maliyetlerini gösterdi.

“Tabii ki bunlar uzaklığına göre yakıt, köprü giderleri, otoban giderleri malumunuz” diyen Akkaya, “Mart ve nisana kadar fiyatların böyle gideceği kanaatindeyim” açıklamasında bulundu.



