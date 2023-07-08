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İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik duyurdu: 'Yeni bir düzenleme...'

08.07.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sübvansiyonlu un satışının sona ermesinin ardından ekmek fiyatları için zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Son olarak İstanbul'da ekmeğin 8, simidin ise 10 TL olduğu iddia edilmişti. Ancak İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. İşte detaylar.

İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik duyurdu: 'Yeni bir düzenleme...'

Geçtiğimiz haftalarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un fabrikalarına sübvansiyonlu buğday satışını durdurmuştu. Bu durum, 50 kiloluk un çuvalının devlet destekli 340 TL olan fiyatını 570 TL’ye yükseltirken ekmek fiyatları Türkiye genelinde değişmeye başladı. Ancak en çok merak edilen ise Megakent "İstanbul'da ekmeğe zam geldi mi?" sorusu oldu.

İŞTE İSTANBUL'DA EKMEK VE SİMİT FİYATI

Henüz resmi bir açıklama gelmese de birçok fırında ekmek halihazırla 5 TL resmi satış rakamı olan 200 gram ekmek 6 TL'den satılmaya başlandı. Bugün ise 230 gram ekmeğin 8 TL'ye, simit ve poğaçanın 10 TL'ye, açmanın ise 12 TL'ye yükseltildiği iddia edilmişti.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EKMEK FİYATI AÇIKLAMASI

Ancak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.

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