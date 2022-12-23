İstanbul’da ekmeğe zam iddiası! 1 Ocak’tan itibaren değişiyor: 200 gramı 5 TL…

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatının 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 5 TL'ye yükseltileceği iddia edildi.

Ekonomi Gazetesi’nin odaya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 25 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin kabul edildiği ifade edildi.

YÜZDE 31,2’LİK ARTIŞ

Böylece, konuşulan son zam sonrası 1 kilogram ekmek fiyatı yüzde 31,2 artacak.

Azami Ekmek Fiyat Tarifesi en son İTO’nun temmuz ayı meclis toplantısında artırılmıştı. Temmuz meclis toplantısında yapılan oylamada, İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatının azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olmasına karar verilmişti.



