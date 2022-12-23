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İstanbul'da ekmeğe ZAM mı geliyor? EKMEK ne kadar olacak, zamlı fiyatlar ne zaman geçerli olacak? İstanbullular dikkat fiyatlar değişiyor!

23.12.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam geleceği yönündeki iddialar sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İstanbul'da Temmuz’da gerçekleşen son zam ile 4 TL olarak satılmaya başlanan ekmeğin fiyatının değişeceği öne sürüldü. Peki, İstanbul'da ekmeğe zam mı geliyor? Ekmek ne kadar olacak, zamlı fiyatlar ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...

İstanbul'da ekmeğe ZAM mı geliyor? EKMEK ne kadar olacak, zamlı fiyatlar ne zaman geçerli olacak? İstanbullular dikkat fiyatlar değişiyor!

İstanbul’da ekmek fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Basında yer alan haberler sonrası konuya dair ayrıntılar merak konusu oldu. İddiaya göre; İstanbul’da ekmek fiyatları İTO’ya bağlı fırınlarda 5 TL olacak. İstanbul’da ekmek fiyatlarına yapılması beklenen zam ile ilgili detaylar haberimizde...

Orhangazi'de ekmeğe zam

İSTANBUL'DA EKMEĞE ZAM MI GELECEK?

İstanbul’da ekmek fiyatlarına yeni yılda zam yapılacağı iddia edildi.

İTO’ya bağlı fırınlarda 1 Ocak 2023’ten geçerli olacak şekilde 5 TL olabileceği konuşuluyor.

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EKMEK NE KADAR OLACAK?

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatının 5 TL'ye yükseltileceği öne sürüldü.

Ekmeğin fiyatını indirdi, işleri yüzde 40 arttı

EKMEK ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Zamlı fiyatların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olacağı iddia edildi.

Böylelikle konuşulan son zam sonrası 1 kilogram ekmek fiyatı yüzde 31,2 artacak.

Ekmeğin fiyatını indirdi, işleri yüzde 40 arttı

Azami Ekmek Fiyat Tarifesi en son İTO’nun temmuz ayı meclis toplantısında artırılmıştı. Temmuz meclis toplantısında yapılan oylamada, İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatının azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olmasına karar verilmişti.

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