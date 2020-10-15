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İstanbul'da ekmeğe zam! Yarından itibaren geçerli olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.10.2020 15:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da yarından itibaren geçerli olacak yeni ekmek tarifesi belli oldu. Ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak. Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da ekmeğe zam! Yarından itibaren geçerli olacak

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak. Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi.

Karar, Ekmek Fiyatına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu tarafından alındı. İstanbul'da faaliyet gösteren tüm fırınlarda geçerli olacak yeni ekmek tarifesi, maliyet analizleri yapıldıktan sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandı.

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ne göre ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra 'Birlik'ler tarafından onaylanıyor.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ekmeğe zam suya zam herşey güzel olmuyor
dalgamı geçiyosunuz zaten 1.5 tl en düşük 2 ye satan var demekki 1.75 olcak
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