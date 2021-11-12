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İstanbul’da ekmek fiyatları ne kadar oldu? Ekmeğe zam mı geldi?

12.11.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTO Meclisi, İstanbul’da 230 gram ekmek fiyatları için zam kararını onayladı. İTO’nun aldığı kararın ardından 12 Kasım 2021 Cuma gününden itibaren 230 gram ekmek, İstanbul’da zamlı olarak satılacak.

İstanbul’da ekmek fiyatları ne kadar oldu? Ekmeğe zam mı geldi?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi tarafından alınan kararla 230 gram ekmek, İstanbul’da 2.5 Türk lirası oldu. Bugünden itibaren İTO’ya bağlı fırıncılar, 230 gram ekmeği 2,5 Türk lirasından satmaya başladı.

"GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR"

Ekmeğe zam kararının ardından konuşan ve beklenen bir tarife onayı olduğunu söyleyen Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nin toplanarak, bu konuda karar verdiğini kaydetti. Meslek komitesinin daha önce müracaatını yaptığını anımsatan Keçeli, zammın geç kalınmış bir karar olduğunu savunarak, buğday fiyatlarının sürekli arttığına dikkat çekti.

Buğday fiyatlarının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Keçeli, buğday fiyatlarının armasıyla da un fiyatlarının arttığını, un ve buğday fiyatının serbest piyasada belirlenirken ekmek tarifeye bağlı olduğunu kaydederek, bu konuda fırıncı esnafının zor duruma düştüğünü ve fiyat tarifesiyle ilgili beklenti olduğunu ve kalınmış bir karar olduğunu yineledi.

“BİZDE HENÜZ ZAM YOK"

Resmî zamdan haberi olmadığından dolayı henüz zam yapmadıklarını kaydeden fırıncı Kadir Demirci ise “Bizde henüz alınmış bir karar yok. 250 gram ekmek 2 liradan, 320 gram ekmek de 2.5 liradan satmaya devam ediyoruz. Bize henüz bir zam kararı söylenmedi" diye konuştu. Ekmek fiyatının çok değişik olduğunu söyleyen bir müşteri ise “Ekmek bazı fırınlarda 2.5 lira bazı yerlerde 2 lira. 1.5 liraya veren bakkallar da var" dedi.

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İstanbul
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