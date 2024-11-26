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İstanbul'da emeklilere pazar yardımı başladı! Taksit halinde ödenecek

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.11.2024 15:57
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Emeklilere yönelik pazar desteğinin verileceği bir süredir konuşuluyordu. Buna göre İstanbul'da 10 bin 76 emekliye 10 bin liralık pazar desteğinin verileceği duyuruldu. Peki pazar desteğinin faydalanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? İşte detaylar...

İstanbul'da emeklilere pazar yardımı başladı! Taksit halinde ödenecek

İstanbul'da emekliler için bir süredir pazar desteğinin verileceği konuşuluyordu. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye, yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.10 bin TL’lik pazar desteği 2 eşit taksit hâlinde ödenecek.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X platformu üzerinden emekli pazar desteğini ödenecek tarihini açıkladı.

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10 BİN EMEKLİYE YARDIM YAPILACAK

İmamoğlu paylaşımında, "Çarşıda pazarda olmayanlar ekonomik krizin can yakıcılığını bilemezler. Emekliler darda, geçinemiyorlar. İBB olarak emeklilerimizin de yanlarında oluyoruz. 10.076 emeklimize pazar desteği ödemesi cuma günü yapılacak, 100.760.000 TL'lik bütçemiz emekli desteğine aktarılacak" sözlerini kullandı.
İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında alındı.

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KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • T.C. vatandaşı olunması,
  • 60 yaş ve üstü emekli olunması,
  • İstanbul’da ikamet edilmesi,
  • Başvuru sahibinin emekli yurttaş olması,
  • Hanede tek emekli maaşından başka bir gelir olmaması,
  • Emekli maaşının 17.002 TL’den düşük olması
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Pazar
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