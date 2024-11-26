İstanbul'da emeklilere pazar yardımı başladı! Taksit halinde ödenecek

İstanbul'da emekliler için bir süredir pazar desteğinin verileceği konuşuluyordu. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin 76 emekliye, yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.10 bin TL’lik pazar desteği 2 eşit taksit hâlinde ödenecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X platformu üzerinden emekli pazar desteğini ödenecek tarihini açıkladı.

10 BİN EMEKLİYE YARDIM YAPILACAK

İmamoğlu paylaşımında, "Çarşıda pazarda olmayanlar ekonomik krizin can yakıcılığını bilemezler. Emekliler darda, geçinemiyorlar. İBB olarak emeklilerimizin de yanlarında oluyoruz. 10.076 emeklimize pazar desteği ödemesi cuma günü yapılacak, 100.760.000 TL'lik bütçemiz emekli desteğine aktarılacak" sözlerini kullandı.

İBB Emeklilere Pazar Desteği başvuruları 30 Ekim – 8 Kasım 2024 tarihleri arasında alındı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?