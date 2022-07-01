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İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e yaklaştı

01.07.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTO Haziran ayına ilişkin perakende ve toptan eşya fiyat endekslerini yayımladı.İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar Haziran'da yıllık yüzde 94,19 arttı. Aylık artış ise yüzde 4,03 oldu. En fazla artış ise ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleşti.

İstanbul'da enflasyon yüzde 100'e yaklaştı

İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,03, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 8,17 oranında arttı. Perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 94,19 olarak hesaplandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2021 Haziran ayına göre 2022 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 94,19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 87,98 olarak gerçekleşmiştir.

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Haziran 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,16, Konut Harcamalarında yüzde 5,06, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 4,55, Gıda Harcamalarında yüzde 3,79, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,72, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,57, Giyim harcamalarında yüzde 2,12 ve Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,52 artış izlenmiştir.

Haziran 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 15,11, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 10,34, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 8,06, Mensucat Grubunda yüzde 6,75, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 5,33, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,52 artış, Madenler Grubunda yüzde -1,00, azalış görülmüştür."

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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