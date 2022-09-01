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İstanbul'da enflasyonunda yeni zirve! Yüzde 100'e yaklaştı

01.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in 5 Eylül'de açıklayacağı enflasyon rakamları öncesinde İTO Ağustos ayına ilişkin perakende ve toptan eşya fiyat endekslerini yayımladı. Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatlar yüzde 99,91, toptan fiyatlar yüzde 98,09 arttı.

İstanbul'da enflasyonunda yeni zirve! Yüzde 100'e yaklaştı

İstanbul'un enflasyonunda zirve ağustos ayında da sürdü. Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.9 artış gösterdi.

İTO verilerine göre Ağustos ayında; İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi aylık yüzde 2,29, toptan fiyatlar yüzde 6,90 arttı.

Yıllık bazda Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 99,91, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 98,09 artış kaydetti.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 13,99, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 2,74, gıda harcamalarında yüzde 2,70, konut harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarında yüzde 0,06 artış, hiyim harcamalarında yüzde -3,16, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde -1,17 azalış izlendi.

Toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 11,97, gıda maddeleri grubunda yüzde 9,78, madenler grubunda yüzde 6,00, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,26, mensucat grubunda yüzde 2,12, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,58 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,44 artış izlendi.

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Enflasyon İstanbul Ticaret Odası
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