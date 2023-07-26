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İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam! İşte normal ekmeğin fiyatı

26.07.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. Gelen zamla beraber normal ekmeğin fiyatı da 5 TL'ye yükseldi.

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam! İşte normal ekmeğin fiyatı

Gıda fiyatlarındaki hareketlilik sürerken İstanbul Halk Ekmek fiyatlarına da zam geldiği öğrenildi. Zamla birlikte normal ekmeğin fiyatı 5 TL'ye yükseldi.

Organik tam buğday ekmeği 25 TL olurken, tam buğday ekmeği 20 TL'ye yükseldi.

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