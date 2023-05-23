İstanbul'da kira artışına sığınmacı etkisi! İBB verileri paylaştı, ilk sırada o ilçe var: Yüzde 807 arttı

Kira artışları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir araştırma paylaşıldı. Sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı 15 ilçedeki olağanüstü kira artışı rakamlarla gösterildi ve ilk sırayı Kağıthane aldı.

YÜZDE 807 İLE İSTANBUL'DA O İLÇE İLK SIRADA

Kiracılar dertli, ev sahipleri tepkili. İstanbul'daki kira sorunu her geçen gün daha da büyüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı 15 ilçedeki 5 yıllık kira artış ortalamasını açıkladı. Bu verilere göre kiraların en çok arttığı ilçe Kağıthane oldu. Son 5 yılda kira artış oranı yüzde 807'yi buldu. 2019 Nisan'da kira ortalaması bin 600 TL civarındayken, günümüzde kiralar yaklaşık 15 bin TL.

Show Haber'in haberine göre Kağıthane'yi Arnavutköy takip ediyor. Üçüncü sırada Başakşehir, dördüncü sırada Gaziosmanpaşa yer aldı.

"SADECE İSTANBUL DEĞİL, TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖÇ OLDU"

Gayrimenkul danışmanı Faruk Yavuk, "Kağıthane'nin şöyle bir konumu var. Etrafımızda üniversiteler var. Ciddi anlamda yurt dışından gelen üniversite okuyan gençlerimiz var" dedi.

Emlak danışmanı Göksel Kurşun, "Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerine düzenli veya düzensiz sığınmacı göçü oldu. Bundan dolayı zaten fiyatlar yükselmişti. Kiralık dairede fiyatlar çok düşmüyor, bu fiyatlama devam edecek gibi" diye konuştu.

Vatandaşlar ise "Kiralar arttı, 3 katına çıktı", "Sığınmacıların büyük etkisi var, doğru", "Sığınmacıların yüzde 100 etkisi var", "Normal bir daire 2 artı 1, sıfır ise 10 bin TL'den başlıyor, 15 bin TL'ye kadar gidiyor", "Önceden 500 TL'ye kimse tutmuyordu, şimdi 20 bin TL" yorumlarında bulundu.

