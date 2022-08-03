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İstanbul'da kiradan sonra aidatlar da cep yakıyor! 8 bin TL'yi buldu: Çok yoğun kavga var

03.08.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yüksek kira fiyatlarından sonra aidat fiyatları da tartışmaya yol açtı. Bazı sitelerde ödenen aidat fiyatı 8 bin TL'yi buluyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Aidatların yükselmesi de hizmet bedelinin yükselmesinden kaynaklanıyor" derken uzmanlar, aidatlar için önceden belirlenen yönetim planının en başından okunması gerektiğini belirtiyor.

İstanbul'da kiradan sonra aidatlar da cep yakıyor! 8 bin TL'yi buldu: Çok yoğun kavga var

İstanbul'da yüksek kira fiyatlarından sonra yüksek aidatlar da tartışmaya yol açtı. Bazı semtlerde ödenen aidat fiyatı 8 bin TL'ye kadar çıktı. Havuzlu sitelerde ise aidata en az 500 lira daha ekleniyor. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Aidatların yükselmesi de hizmet bedelinin yükselmesinden kaynaklanıyor" dedi.

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1500 TL İLE 8 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

İstanbul'da site aidatları yönetimlerle konut sahiplerini karşı karşıya getirdi. Aidatlar sitenin sağladığı olanaklar, dikey ya da yatay mimaride inşa edilmiş olması, bulunduğu ilçe, daire büyüklüğü, yapının yeni ya da eski bir projede olması gibi etkenlere göre değişiyor. Aylık aidat bedeli ortalama 1500 ila 8 bin lira arasında değişiyor. Çekmeköy'de ortalama 8 bin TL olan aidatlar, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de 3 bin TL, Mecidiyeköy'de 2 bin TL, Sultangazi ve Ümraniye'de ise 1500 liraya kadar düşüyor. Havuzlu sitelerde ise aidata en az 500 lira daha ekleniyor. Uzmanlar, aidatlar için önceden belirlenen yönetim planının en başından okunması gerektiğini belirtiyor.

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EMLAKÇILAR ODASI BAŞKANI: AİDATLARIN YÜKSELMESİ ZAMLARLA ORANTILI

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, aidat bedellerinin hizmetle orantılı şekilde yükseldiğini belirterek, "Bir binanın, sitenin aidatı verilen hizmetle orantılı. Bazı evlerde sadece kapıcı gelip haftada bir kez merdivenleri temizleyip gidiyor, bazılarında çöpler toplanıyor, markete gidiliyor, bazı binalarda güvenlik oluyor, bazılarında ise yüzme havuzu oluyor. Sağlanan hizmet ölçüsünde bir aidat belirleniyor. Aidatların yükselmesi de hizmet bedelinin yükselmesinden kaynaklanıyor. Merkezi sistem ısınma varsa, soğutma varsa, doğalgaza ve yakıta gelecek zam otomatik olarak aidatı da yükseltiyor. Garaj, güvenlik, yüzme havuzu varsa buna uygun aidat belirleniyor. Kendi kendine yükselen bir aidatı yok" dedi.

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"ÇEKMEKÖY 8 BİN, BEŞİKTAŞ 3 BİN"

Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, ilçelere göre de aidat bedellerinin değişiklik gösterdiğini belirterek, "İstanbul'da 1+1 dairelerde 900 lira aidatları ve zamlar konuşulmaktadır. Havuz giderleri, ısınma giderleri, temizlik malzemesi alım giderleri, asansör bakım giderleri gibi zorunlu giderler vardır. Bugün Çekmeköy'de, 8 bin TL'ye kadar aidatlar ödendiğini biliyoruz. Beşiktaş'ta 2-3 bin TL arasında aidat toplanmakla, birlikte Sultangazi'de, Ümraniye'de ise 1500 liraya düşmektedir. Mecidiyeköy'de yaklaşık 2 bin TL aidat toplandığını biliyoruz. Kadıköy'de ise bu rakamlar 3 bin TL'ye kadar yükseliyor. Havuzsuz 100 dairelik bir sitede bin TL aidat toplanırken, havuzlu bir sitede havuzun ısınma giderleri, kimyasal madde giderleri de göz önünde bulundurularak, aidat 1500 TL'ye kadar çıkabilir" diye konuştu.

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, aidatlar konusunda yönetim planının dikkatli okunması uyarısında bulunarak, "Bir taşınmazı satın alırken ya da kiralarken yönetim planını okumuyoruz. Bu nedenle 4+1 ile 1+1 dairelerin aidatlarının aynı olduğuna dair düzenlemeye, yönetim planına yazılmışsa, mecburen bu bağlı kalıyorsunuz. Normalde 4+1 ile 1+1 daire eşit aidat ödemek zorunda değil. Adaletli olan da bu değil ama, yönetim planında bu yazıyorsa mecbur kalınıyor. Usulsüz birtakım artışlar yapılmışsa da, hakim müdahalesiyle giderilmesi her zaman mümkün" diye konuştu.

"ÇOK YOĞUN KAVGA VAR"

Kiraz, Kadıköy, Beşiktaş gibi yerlerde çok sorun yaşanmadığını çünkü, 4-5 apartmanla bir görevlinin ilgilendiğini ifade eden Kiraz "Site hayatının çok yoğun olduğu örneğin Çekmeköy ve Ataşehir'de, aidat ödemeleri konusunda kavganın çok yoğun olduğunu görüyoruz" dedi.

(DHA)

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