FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İstanbul'da marketlerde fahiş fiyat denetimi tüm hızıyla devam ediyor

İstanbul'da marketlerde fahiş fiyat denetimi tüm hızıyla devam ediyor

21.09.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığınca, İstanbul'un Anadolu yakasındaki bazı zincir market şubelerinde etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. Yapılan denetimler esnasında bir zincir marketin şubesinde ekmeğin fiyatına ilişkin bir sorun tespit edildi. Soruna ilişkin bilgi veren denetimciler, "İstanbul'da belirlenen fiyat ekmekte kilogramı 9 TL olması gerekirken, burada birim fiyatı 9,60 TL yazıyor. Bunu tutanak tutarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muza ileteceğiz. " dedi.

İstanbul'da marketlerde fahiş fiyat denetimi tüm hızıyla devam ediyor

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Üsküdar'da gerçekleştirilen denetimler sırasında yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığının 81 ilde haksız fiyat artışına yönelik denetim süreci yürüttüğüne işaret eden Şahin, şunları söyledi;

"Bugün burada Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Konusunda Kanun kapsamında ürünlerin fiyatlarında yukarı yönlü bir artış var mı, fahiş bir artış var mı ve bu artış kimden kaynaklanıyor, bunu tespit etmek amacıyla denetimler gerçekleştiriyoruz.

1657947

Bakanlığımız 81 il ve ilçelerde denetimleri sürdürüyor, denetimler devam edecek. Bugün biz de vatandaşın en çok tercih ettiği, özellikle temel gıda ürünlerinin denetimini gerçekleştirdik. Bu ürünlerin fiyatlarını denetledik.

1657946

Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında bir fark olup olmadığını, etiketteki bilgilerin doğru olup olmadığını, diğer yandan indirimli fiyatlara ilişkin indirimlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin denetim yürüttük. Asıl önemli olan ise bu ürünlerde bir fahiş fiyat var mı yok mu, onu tespit edebilmek amacıyla, burada denetlediğimiz ürünlerin geriye dönük olarak alış ve satış fiyatlarını hem de bu ürünler nereden tedarik edilmişse, tedarikçilerin bilgilerini firmadan talep ettik."

1657948

Şahin, bu bilgiler geldikten sonra Bakanlık merkezinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun haksız fiyat artışı olması durumunda 10 bin 900 TL'den 109 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulayacağını söyledi.

Sorun kimden kaynaklandıysa cezanın ona uygulanacağının bilgisini veren Şahin, bunun da tespitinin yapılacağını dile getirdi.

1657949

EKMEKĞİN BİRİM FİYATI DENETİME TAKILDI

Yapılan denetimler esnasında bir zincir marketin şubesinde ekmeğin fiyatına ilişkin bir sorun tespit edildi.

1657964

Soruna ilişkin bilgi veren Şahin, "İstanbul'da belirlenen fiyat ekmekte kilogramı 9 TL olması gerekirken, burada birim fiyatı 9,60 TL yazıyor. Bunu tutanak tutarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muza ileteceğiz.

1657951

Eğer burada Kurul haksız fiyat artışı olduğuna kanaat getirirse, gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. 10 bin 900 TL ile 109 bin TL arasında değişen bir ceza var, bunu Kurulumuz takdir edecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yürütülen denetimler tüm Türkiye'de sürecek.

1657950

Kaynak: AA

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Kiralar Rus personelden dolayı tavan...'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Kiralar Rus personelden dolayı tavan...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev şirket yatırım bankası kurmak için başvuru yaptı!Dev şirket yatırım bankası kurmak için başvuru yaptı!
Damadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılarDamadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılar
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Kızlarını üniversite kaydına götürüyorlardı! Çok acı olay

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Sıfır otomobilde stokçuluk mu yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'la tam bir mutabakat içindeyiz

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Bakan Muş'tan 'stokçuluk iddiasına' açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Bilmiyorlar ki çiğ süt fiyatını devlet arttırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.