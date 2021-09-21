İstanbul'da marketlerde fahiş fiyat denetimi tüm hızıyla devam ediyor

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, Üsküdar'da gerçekleştirilen denetimler sırasında yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığının 81 ilde haksız fiyat artışına yönelik denetim süreci yürüttüğüne işaret eden Şahin, şunları söyledi;

"Bugün burada Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Konusunda Kanun kapsamında ürünlerin fiyatlarında yukarı yönlü bir artış var mı, fahiş bir artış var mı ve bu artış kimden kaynaklanıyor, bunu tespit etmek amacıyla denetimler gerçekleştiriyoruz.

Bakanlığımız 81 il ve ilçelerde denetimleri sürdürüyor, denetimler devam edecek. Bugün biz de vatandaşın en çok tercih ettiği, özellikle temel gıda ürünlerinin denetimini gerçekleştirdik. Bu ürünlerin fiyatlarını denetledik.

Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında bir fark olup olmadığını, etiketteki bilgilerin doğru olup olmadığını, diğer yandan indirimli fiyatlara ilişkin indirimlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin denetim yürüttük. Asıl önemli olan ise bu ürünlerde bir fahiş fiyat var mı yok mu, onu tespit edebilmek amacıyla, burada denetlediğimiz ürünlerin geriye dönük olarak alış ve satış fiyatlarını hem de bu ürünler nereden tedarik edilmişse, tedarikçilerin bilgilerini firmadan talep ettik."

Şahin, bu bilgiler geldikten sonra Bakanlık merkezinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun haksız fiyat artışı olması durumunda 10 bin 900 TL'den 109 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulayacağını söyledi.

Sorun kimden kaynaklandıysa cezanın ona uygulanacağının bilgisini veren Şahin, bunun da tespitinin yapılacağını dile getirdi.

EKMEKĞİN BİRİM FİYATI DENETİME TAKILDI

Yapılan denetimler esnasında bir zincir marketin şubesinde ekmeğin fiyatına ilişkin bir sorun tespit edildi.

Soruna ilişkin bilgi veren Şahin, "İstanbul'da belirlenen fiyat ekmekte kilogramı 9 TL olması gerekirken, burada birim fiyatı 9,60 TL yazıyor. Bunu tutanak tutarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muza ileteceğiz.

Eğer burada Kurul haksız fiyat artışı olduğuna kanaat getirirse, gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. 10 bin 900 TL ile 109 bin TL arasında değişen bir ceza var, bunu Kurulumuz takdir edecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yürütülen denetimler tüm Türkiye'de sürecek.

Kaynak: AA



