İstanbul'da öğrenci kartında yaş sınırı kalktı! 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, İBB'nin 11 Temmuz 2024'te 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararının AK Parti tarafından verilen hukuk mücadelesiyle iptal edildiğini bildirdi.

İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilere indirimli İstanbulkart dönemi yeniden başladı. Daha önce yaş sınırı nedeniyle indirimli öğrenci kartından yararlanamayan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için sevindiren karar geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 11 Temmuz 2024'te 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararının AK Parti tarafından verilen hukuk mücadelesiyle iptal edildiğini bildirdi.

"30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİLER DE İNDİRİMLİ ULAŞIMDAN ARTIK FAYDALANABİLİYOR"

Özdemir, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, İBB yönetimi tarafından gasbedilen toplu ulaşımda öğrencilerin indirim hakkını, hukuk mücadelemizle geri aldık. Bugünden itibaren 30 yaş üstü öğrenciler de indirimli ulaşımdan artık faydalanabiliyor. AK Parti var oldukça, milletimizin önüne konan hiçbir engel kalıcı olamayacaktır. İBB kararına karşı hukuk mücadelesini yürüten AK Parti Meclis üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tavrımız, düşüncemiz, ufkumuz, mücadelemiz, mesaimiz her zaman İstanbullunun refahından yana olacak."Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbulkart öğrenci akbil
