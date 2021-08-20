İstanbul'da okul servis ücretleri belli oldu! İşte en kısa mesafe için istenen fiyat

Geçen seneye göre yüzde 15 zam yapılan okul servis ücretleriyle ilgili açıklama yapan İSAROD başkanı Öztürk, en düşük mesafe için alınacak ücretleri paylaştı. En uzun mesafe için alınan okul servis ücretini de açıklayan Öztürk, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ücretlerinde yüzde 35 oranında hostes beledinin de yansıtılacağını söyledi.

İSTANBUL’DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitimde hazırlıklar tam gaz devam ediyor. İstanbul'da 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri açıklandı.

İstanbul'daki okul servisi ücretleriyle ilgili düzenlemeler hakkında bilgi veren İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, okul servisi ücretlerinin geçen seneye göre yüzde 15 zam yapılarak uygulamaya konduğunu vurgulayarak, "Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı.” ifadelerini kullandı.

Öztürk, bu şekilde İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 Türk lirası olacağını belirtti.



