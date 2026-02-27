FİNANS

İstanbul'da POS tefeciliği ve yasadışı bahis operasyonu! Değeri 671 milyonu aşıyor

Son dakika haberi: İstanbul'da İstanbul'da POS tefeciliği ve yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Piyasa değeri 671 milyon 255 bin lirayı aşan 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el konulurken; 10 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul’da düzenlenen yasadışı bahis ve POS tefeciliğine karıştıkları iddia edilen 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

PİYASA DEĞERİ 671 MİLYON 255 BİN LİRAYI AŞIYOR

18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lirayı aşan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulurken, söz konusu şirket tarafından, elektronik ödeme kuruluşlarından temin edilen POS cihazlarının, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredildiği öğrenildi.

YASA DIŞI BAHİS DETAYI

Söz konusu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

