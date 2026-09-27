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İstanbul’da simit fiyatlarına Bakanlık takibi! Aykırı satışlara yaptırım geliyor

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da simit satışlarında yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar için denetim başlattı. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, mevzuata aykırı satış tespit edilmesi halinde en ağır idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

İstanbul’da simit fiyatlarına Bakanlık takibi! Aykırı satışlara yaptırım geliyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarında yürürlükte olan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların Bakanlık tarafından yakından izlendiğini açıkladı.

Gürcan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da simit fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da simit fiyatlarına Bakanlık takibi! Aykırı satışlara yaptırım geliyor 1

SİMİT FİYATLARINA YAKIN TAKİP

Vatandaşların sofrasına ulaşan tüm ürünlerin adil, şeffaf ve mevzuata uygun şartlarda sunulmasının Bakanlığın temel öncelikleri arasında olduğunu belirten Gürcan, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumaya yönelik denetimlerin sürdüğünü bildirdi. Gürcan, vatandaşların haksız ve fahiş fiyat uygulamalarından korunması ve piyasalarda adil rekabet ortamının oluşturulması amacıyla kontrollerin aralıksız devam ettiğini ifade etti.

İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa dikkat çeken Gürcan, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir. Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiç bir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

İstanbul’da simit fiyatlarına Bakanlık takibi! Aykırı satışlara yaptırım geliyor 2

AYKIRI SATIŞLARA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Bakanlık, İstanbul'daki simit satışlarında mevcut fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını saha denetimleriyle inceleyecek. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı belirlenen işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde en ağır idari yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Gürcan'ın açıklamasına göre, gerekli hukuki ve idari süreçler de yürütülecek. Bakanlık, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına, temel tüketim ürünlerine erişimin olumsuz etkilenmesine ve piyasanın sağlıklı işleyişinin bozulmasına neden olan uygulamalara müsamaha göstermeyecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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