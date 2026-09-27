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Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Cesur’un paylaşımındaki “Dünya onların ahiret bizim olsun” göndermesi dikkat çekti.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım!

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın görevlerinden affını istemesinin ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Cesur, sosyal medya hesabından bir görsel paylaşarak Hz. Muhammed’e atfedilen “İstemez misin ya Ömer! Dünya onların ahiret bizim olsun” sözünü kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında gündeme gelen iddiaların ardından 26 Eylül gecesi yaptığı açıklamayla yürüttüğü tüm görevlerinden affını Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan istediğini duyurdu. Kaya, kararının gerekçesini “sürecin selameti” ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi olarak açıkladı.

İSMAİL CESUR’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kaya’nın istifa açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Cesur, paylaşımında bir görsele yer verirken şu ifadeyi kullandı:

“İstemez misin ya Ömer! ‘Dünya onların ahiret bizim olsun’ Hz. Muhammed (SAV)”

Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasının ardından dikkat çeken paylaşım! 1

Cesur’un paylaşımı, Kaya’nın görevlerinden affını istediğini açıklamasının hemen ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

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