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Türk Ticaret Bankası AR-GE Merkezi hizmete açıldı

Türk Ticaret Bankası, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında "yapay zeka ve veri analitiği çözümleri geliştirerek ihracatçıların finansmana erişimini hızlandırma" hedefiyle AR-GE merkezi kurdu

Türk Ticaret Bankası AR-GE Merkezi hizmete açıldı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankacılık süreçlerinde karşılaşılan gerçek ihtiyaçlara yönelik özgün ve ölçeklenebilir çözümler geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Türk Ticaret Bankası AR-GE Merkezi, yapay zeka ve makine öğrenmesi, büyük veri ve veri analitiği, yazılım mimarisi, bulut bilişim ile siber güvenlik alanlarında faaliyet gösterecek.

Kredi süreçleri, dış ticaret ve teminat işlemleri, müşteri analitiği ve kişiselleştirilmiş hizmetler gibi alanlarda projelerin yürütüleceği merkezde, yapay zeka destekli analiz ve karar sistemleri, dijital asistanlar, veri analitiği ile mevzuat ve regülasyonlara uyumlu yazılım çözümlerine odaklanan projelerin 2026-2027 döneminde tamamlanması hedefleniyor. Geliştirilen çözümlerin kademeli olarak bankanın ürün ve hizmetlerine entegre edilmesi planlanıyor.

AKADEMİK BİLGİ BANKACILIK DENEYİMİYLE BULUŞACAK

Merkez, akademik bilgi birikimini bankacılık sektörü deneyimiyle buluşturmak amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi ile de işbirliği yürütecek.

Finansal teknolojiler alanında inovasyon ve AR-GE kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan işbirliği kapsamında yapay zeka, veri analitiği ve FinTek çözümleri başta olmak üzere finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, dijital dönüşümün desteklenmesi ve ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İşbirliğiyle akademisyen ve öğrencilerin sektör deneyimi kazanmasının yanı sıra staj, proje ve araştırma imkanlarının geliştirilerek Türkiye'nin finansal teknoloji ekosistemine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Türk Ticaret Bankası AR-GE Merkezi hizmete açıldı 1

"FİNANSMANA ERİŞİM SÜREÇLERİNİ DAHA HIZLI VE GÜVENLİ HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Balcı, AR-GE Merkezi'nin sadece bir teknoloji yatırımı olmadığını, bankanın dijital dönüşümünde ve ihracatçıya sunulan hizmetlerin geliştirilmesinde stratejik bir rol üstleneceğini belirtti.

İş modellerinin merkezine "yenilikçi dijital hizmetleri hızlı ve güvenli şekilde sunmayı" aldıklarını kaydeden Balcı, şu değerlendirmelerde bulundu: "AR-GE merkezimiz bu yaklaşımın teknolojik omurgasını oluşturuyor. Türk Ticaret Bankası olarak, fiziki ve dijital bankacılığı birlikte sunan 'fijital bankacılık' anlayışıyla, inovatif çözümlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımızla öne çıkmayı ve sektörde fark oluşturmayı hedefliyoruz. Teknolojiyi yalnızca yeni çözümler geliştirmek için değil, bankacılık ve dış ticaret süreçlerinde karşılaştığımız sorunları çözmek için kullanıyoruz."

Balcı, merkezde geliştirilecek yapay zeka ve veri analitiği çözümlerinin ihracatçıların finansmana erişim süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Geliştireceğimiz yapay zeka ve veri analitiği çözümleriyle ihracatçılarımızın finansmana erişim süreçlerini daha da hızlı, şeffaf ve güvenli hale getirmeyi hedefliyoruz. Kredi başvurusundan tahsise kadar geçen süreyi yapay zeka destekli analiz ve karar destek sistemleriyle kısaltmayı, dış ticaret ve teminat süreçlerini dijital kanallara taşıyarak müşterilerimizin bu hizmetlere 7/24 erişebilmesini sağlamayı planlıyoruz."

Türk Ticaret Bankası AR-GE Merkezi hizmete açıldı 2

"AR-GE MERKEZİ'NDE KENDİ YAZILIMLARIMIZI GELİŞTİRECEĞİZ"

Türk Ticaret Bankası Genel Müdürü İlker Yeşil de merkezin bankanın teknoloji alanındaki yetkinliklerini ileri taşıyacağını ve bankacılık ihtiyaçlarına yönelik özgün çözümlerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleneceğini bildirdi.

Yeşil, "Bu merkezde regülasyon uyumlu, bankacılık mevzuatına göre özelleşmiş kendi yazılımlarımızı geliştireceğiz. Kurumsal ve bireysel müşterilerimize ihtiyaçlarıyla örtüşen, zamanında ve kişiselleştirilmiş teklifler sunabileceğiz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka banka Ar-Ge merkez ticaret türk
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