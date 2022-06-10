İstanbul'da su faturasına gizli zam mı geldi? Son iki ayda artan fiyatlar sonrası İSKİ'den açıklama

Su faturalarındaki yükseliş dikkat çekti. Nisan ve Mayıs ayı faturalarındaki 'kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli' gündem yarattı. Son iki ayda yüksek gelen faturalar sonrası "İSKİ gizli zam mı yaptı?" sorusu akıllara geldi. Konuyla ilgili İSKİ'den de açıklama geldi. Zam iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada "KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir" denildi.

SUYA ZAM MI YAPILDI? İSKİ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul'da son 2 ayda faturalara yansıyan "kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli" merak konusu olmuştu. Suya zam yapıldığına dair iddialarla ilgili açıklama yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli'nin (KSUB) daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başladığını, İSKİ faturalarında ek ücret artışının söz konusu olmadığını bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı İstanbulluların sosyal medya üzerinden KSUB hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundukları ve bu bedelin ek bir ödeme kalemi olduğu yönünde ifadeler kullandıklarının gözlemlendiği belirtildi.

İSKİ: FATURALARDA EK ÜCRET ARTIŞI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Konu ile ilgili idare tarafından gerekli açıklamalar yapılmakla birlikte son günlerde bu tarz değerlendirmelerin artması sonucu genel bir açıklama yapma zorunluluğunun ortaya çıktığı aktarılan açıklamada, "KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.



