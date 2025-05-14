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İstanbul'da suya yüzde 10 zam yapıldı! Birim fiyatı 46,62 liraya yükseldi

İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, İSKİ'nin teklifiyle suya yüzde 10 oranında zam yapıldı. Buna göre İstanbul'daki konutların yüzde 85'nin kullandığı 1. kademe su birim fiyatı 42,37 TL' den 46,62 TL'ye çıktı. Karar 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

İstanbul'da suya yüzde 10 zam yapıldı! Birim fiyatı 46,62 liraya yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda, su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, suya her ay yapılan ve TÜFE ile Yİ-ÜFE'nin toplanarak ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre uygulanan zammın haricinde yüzde 10 daha artış yapılması istendi.

AA-20250514-37951329-37951328-IBB_MECLISINDE_ISKIYE_ILISKIN_SORU_ONERGELERI_VERILDI

İBB'nin su fiyatlarına yüzde 10 zam yapılması isteğinin yer aldığı teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede bir metreküpü 42,37 lira olan mevcut fiyatın 46,62 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 64,58 lira olan fiyatın 71,04 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 93,40 lira olan fiyatın 102,75 lira olması talep edildi.

İş yerlerinde ise 0-15 metreküp arası 1. kademede bir metreküpü 111 lira olan fiyatın 122,10 liraya, 16-50 metreküp olarak belirlenen 2. kademede fiyatın 117,52 liradan 129,30 liraya, 3. kademedeki 51-100 metreküp arasındaki fiyatın 144,46 liradan 158,91 liraya, 4. kademede 101 ve üzeri metreküp tüketimde de fiyatın 151,03 liradan 166,14 liraya yükseltilmesi istendi.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Kentte, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak zamlı tarifenin teklifinde, "Bu tablodaki su ve atık su birim fiyatları, 2025 yılı haziran ayı için geçerlidir. 2025 yılı haziran ayından sonraki aylarda su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan 'Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)+Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) / 2' oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafından aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Mecliste oylanan suya zam teklifi, Cumhur İttifakı'na mensup üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ su
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