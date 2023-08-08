SON DAKİKA: İstanbul'da taksiye zam geldi, indi bindi, taksimetre fiyatlarının hepsi değişti! Taksiciler zammı beğenmeyerek salonu terk etti: 'Kontak kapatacağız'

Son dakika... Akaryakıt fiyatlarında son 2 aydaki yüzde 80 artışın ardından tüm gözler toplu taşıma ücretlerine yapılacak zamlara çevrilmişti. 27 Temmuz’daki UKOME toplantısında yüzde 100’lük zam talebinde bulunan taksicilerin isteği kabul edilmemişti.

Bu sürede İstanbul’da bazı taksiciler 40 TL olan indi-bindi ücretini zam geldiğini ileri sürerek 75 TL olarak almaya başlamıştı. Ancak bugünkü UKOME toplantısında taksi ücretlerine zam kararı çıktı.

TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

UKOME toplantısında toplu ulaşım zam oranı yüzde 51,52 olarak belirlendi. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre taksi bindi indi ücreti 70 liraya çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.

AKSU ZAMMI BEĞENMEDİ: 'KONTAK KAPATACAĞIZ'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.

TOPLANTIYI TERK ETTİLER

Alınan zam kararı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi. UKOME toplantısını terk eden Aksu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada "Kontak kapatacağız, bu zam oranını kabul etmiyoruz. Vatandaşlar bile bize çok düşük ücretlerle çalışıyorsunuz diyor. Esnaf hiçe sayıldı" dedi.

TAKSİCİLERDEN ZAM EYLEMİ

Taksiciler dün akşam ise İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında konvoy oluşturarak Yenikapı etkinlik alanında toplanarak eylem yapmışlardı. Artan maliyetlere dikkat çeken taksiciler yüzde 100 zam talebini yinelemişti.

Konuya ilişkin konuşan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, “Son yakıt zamlarıyla beraber de taksiciler olarak artık çalışarak batıyoruz. Bizler hakkımız olan yüzde 100 zammı, esnaf olarak ayakta kalabilmek, İstanbul halkına layıkıyla hizmet vermeyi sürdürebilmek adına elzem olarak görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.