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Son dakika | İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar: Aylık ve öğrenci abonmanı, metrobüs, tam bilet...

08.08.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi. Tam bilet 15 TL'ye, öğrenci bilet ise 7,32 TL'ye yükseldi. 777 TL olan aylık abonman fiyatı 1177 TL, öğrenci abonman fiyatı ise 212 TL olarak güncellendi.

Son dakika | İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar: Aylık ve öğrenci abonmanı, metrobüs, tam bilet...

Son dakika haberi: UKOME toplantısıyla birlikte İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zam oranı belli oldu. Toplu taşıma araçları yüzde 51,52 zamlandı. Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci abonmanı 140 TL’den 212 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,32 TL’ye yükseldi. Metrobüs fiyatı ise 22,15 TL'ye yükseldi.

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TOPLU ULAŞIM, TAKSİ, OKUL VE PERSONEL SERVİSİNE ZAM

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

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OKUL SERVİS ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı.

Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

TAKSİCİLER SALONU TERK ETTİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki gösterdi. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti.

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Anahtar Kelimeler:
Toplu taşıma

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