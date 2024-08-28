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İstanbul'da taksi sorunu için İBB'de harekete geçti! Yarını işaret etti...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.08.2024 17:18
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Bugün hükümetin İstanbul'daki taksi sorununu çözmek için adım attığı haberleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi. İmamoğlu, yarın gerçekleştirilecek olan UKOME toplantısını işaret ederek, "Hayırlı kararların çıkacağını ümit ediyorum" dedi.

İstanbul'da taksi sorunu için İBB'de harekete geçti! Yarını işaret etti...

Daha öncesinde İBB Meclisi'nin çözmeye çalıştığı ama önerilerin kabul edilmediği taksi sorunu için hükümet hareket geçti. Hükümet konu ile ilgili yeni bir yasa teklifi vermeye hazırlanırken ayrıntıları medyaya yansıdı.

Teklifle taksi sayısının yüzde 73 oranında artması hedefleniyor. Yani 13 bin yeni taksi İstanbullular için yola çıkacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İstanbullulara seslendi. İmamoğlu, yarın gerçekleştirilecek olan UKOME toplantısını işaret etti.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

İstanbul'a binlerce yeni taksi yolda İstanbul'a binlerce yeni taksi yolda
"İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum."
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu taksi ibb
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