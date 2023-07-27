İstanbul'da toplu ulaşıma zam için kritik gün! İBB yüzde 57 talep etti, servisçiler yüzde 82... 'İstanbulKart' detayı!

İstanbu'da toplu ulaşıma zam yapılıp yapılmayacağı bugün belli oluyor. İBB UKOME zam gündemiyle toplanacak. Toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılmasının kritik toplantıda ele alınacağı belirtilirken, öte yandan servisçilerin de yüzde 82 oranında zam talep ettiği ifade edildi.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi. UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.

MİNİBÜSLERDE İSTANBULKART DÖNEMİ

Tüm bunlarla beraber HalkTV'nin haberine göre, Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün teklifi olan ve 26. madde de yer alan "minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi" teklifi de İBB tarafından gündeme alındı. Eğer teklif kabul edilirse, minibüslerde artık İstanbulKart geçecek.

SERVİSÇİLERDEN YÜZDE 82 ZAM TALEBİ

Toplantıda, İstanbul Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) ve yetkililer arasında pazarlık yapılacak. Servisçileri temsilen toplantıya katılacak İSAROD Başkanı Günhan Sınar, en son geçtiğimiz ocak ayında güncellenen fiyat tarifesi üzerinden yüzde 82’lik artış taleplerini toplantıya taşıyacak. Hürriyet'in aktardığı habere göre, servisçilerin yüzde 82’lik artış teklifinin kabulü halinde, en kısa mesafe olan 0-1 kilometre arası için aylık 792 liralık ücretin 1441 liraya, yıllık olarak ise 3 bin 485 liradan 6 bin 342 liraya çıkma ihtimali var.





